Kanser hastası annenin kızının mürüvvetini görme isteği yerine getirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de kızının mürüvvetini görmek isteyen kanser hastası annenin isteği, düzenlenen nikah töreniyle gerçekleştirildi.

Kanser hastası 67 yaşındaki Gülbahar Tüysüz, hastalığının ilerlemesi nedeniyle kızının dünya evine girmesini görmek istedi. Bunun üzerine harekete geçen aile, nikah için randevu almak istedi ancak tüm yakın tarihlerin dolu olması engeli ile karşılaştı.



Pandemi nedeniyle nikah tarihlerinin dolu olmasından dolayı damat adayı Nevzat Süren ve gelin adayı Gülhan Tüysüz, Bahçelievler Belediyesine sosyal medyadan yazdı.

Nikah başvurusunu öğrenen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, süreci hızlandırdı ve gelin ve damadın nikahını kıyarak anne Gülbahar Tüysüz'ün isteğini yerine getirdi.



Anne Tüysüz nikah anında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Nikahın ardından Gülbahar Tüysüz evlilik cüzdanını, gelin ve damada teslim etti.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gelinin annesinin hasta olduğunun ve kızının mürüvvetini görmek istediğini söyledi.

Çiftin sosyal medyadan kendilerine ulaştığını anlatan Bahadır, şöyle devam etti:

"Çiftin bize ulaşması üzerine biz de harekete geçerek Bahçelievler'de 2020 yılının son nikahını kıymak için talimat verdim. Arkadaşlarımız çalışmaları tamamladıktan sonra annemizin isteğini yerine getirerek çiftin nikahını kıydık. Onların mutluluğunu gözlerinde görmekten onur ve mutluluk duyuyorum."

Anne Gülbahar Tüysüz ise kızı ve damadını çok sevdiğini dile getirerek, "Rabbim ikisine de uzun ömürler versin. İkisi de benim için çok kıymetli. Çok mutlu oldum." dedi.



