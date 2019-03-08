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Kano’da 5 sporcu milli takım forması giyecek

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı sporcuları Mustafa Özmen, Fahri Ayvaz, Baran Demir, Arda Kırımlı ve Cemrehan Özbek, 2-3 Mart tarihlerinde Muğla’da yapılan “Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışmalarında” Milli takım forması giymeye hak kazandı.

08 Mart 2019 Cuma 17:46
Kano’da 5 sporcu milli takım forması giyecek

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı sporcuları Mustafa Özmen, Fahri Ayvaz, Baran Demir, Arda Kırımlı ve Cemrehan Özbek, 2-3 Mart tarihlerinde Muğla’da yapılan “Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışmalarında” Milli takım forması giymeye hak kazandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı sporcuları, Muğla Köyceğiz’de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Milli Takım seçmelerine katıldı. 12 farklı şehirden 17 kulüp ve 86 sporcunun katıldığı seçmelerin sonunda belirlenen isimler Milli formayla mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Kano Takımının 5 sporcu ile Milli gurur yaşayacağını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın böyle gurur veren bir başarıya imza atarak şehrimizin adını spor alanında üst seviyelere taşıması bizleri mutlu ediyor. Daha önceki senelerde yapılan Milli takım seçmelerinde kano takımımızdan seçilen sporcularımız olmuştu. Şehrimiz farklı spor dallarında ne kadar ileri bir seviyede olduğunu Kano takımımız ile bir kez daha ispatlamış oldu. Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:46
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