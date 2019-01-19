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Kano ve kürek milli takımları Köyceğiz'de kampa girdi

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:33
Kano ve kürek milli takımları Köyceğiz'de kampa girdi


MUĞLA (AA) - Muğla'daki Köyceğiz Gölü, kano ve kürek milli takımlarının kamp için tercihi oldu.

Kamp çalışmalarını 29 Ocak'a kadar sürdürecek sporcular, sabah saatlerinde antrenörleri eşliğinde ısınma hareketleri yaparak Köyceğiz Gölü'ne açıldı.

Sporcular, sabahın ilk saatlerinden itibaren Köyceğiz Gölü'nde çalışma yaparken, günün ilerleyen saatlerinde ise bölgenin tarihi alanlarını, antik kentleri, İztuzu Plajı, Dalyan Kanalı, Sultaniye Kaplıcaları'nı gezerek dinlenme imkanı buldu.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Milli Takım Hazırlık Kampı'na katılan olimpik kadro, 23 yaş altı, genç erkekler, genç kızlar kadrosu, antrenörler Nebojsa Ilic, Yusuf Hikmet Oktar, Sonat Doğan, Levent Avat, Gökhan Aksoy ve Ali Yiğit Saygılıgil eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Gelişim Kampı'na katılan sporcular ise yaklaşık 2 saat gölde antrenman yaptı.

Federasyon tarafından kamp çalışmalarının ardından, mart ayında yine Köyceğiz Gölü'nde durgunsu kano olimpik ve genç milli takım seçme yarışları düzenleneceği aktarıldı.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:33
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