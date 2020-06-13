  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kano tutkunları 3 ay aranın ardından Meriç'te kürek çekti

Edirne'de kano sporcuları, normalleşme süreci kapsamında belirlenen yeni kurallarla 3 ay aranın ardından Meriç Nehri'nde kano yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:58:00 -
Kano tutkunları 3 ay aranın ardından Meriç'te kürek çekti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen spor etkinliklerinin yeniden başlamasının ardından, Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, nehre inerek 8 kilometre boyunca kürek çekti.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak düzenlenen tura Meriç Nehri üzerindeki Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden başlayan sporcular, turu, Süvari Köprüsü'nde tamamladı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, AA muhabirine, "yeni normal" süreçte Meriç Nehri'nde kürek çekmenin mutluluğunu yeniden yaşadıklarını söyledi.

Edirne'den Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin geçtiğini anımsatan Altun, kano turizminin kente büyük katkı sağlayacak bir spor branşı olduğunu ifade etti.

Normalleşme süreciyle doğaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altun, şöyle konuştu:

"Kano sporuna en uygun olan ilkbahar mevsimini salgın dolayısıyla evde geçirdik. Doğaya büyük bir özlemimiz oldu. Normalleşme uygulamaları kapsamında kanolarımızı suya indirdik. Doğa turlarımıza büyük bir ilgi var. Gerekli tüm önlemleri alarak turlarımızı gerçekleştiriyoruz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı