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Kanlı saldırı sonrası Diyanet'ten açıklama

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında yaşanan silahlı saldırı sonrası Diyanet İşleri Bakanlığı açıklama yaptı.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:43
Kanlı saldırı sonrası Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ve zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin idari soruşturma başlattı. 

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tercan Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Konunun araştırılması için Başkanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:43
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Erzincan

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