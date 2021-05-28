Kanlı ihtilalin yıldönümünde Menderes'i devirmek için darbe yaptıran CHP'nin kanalında konuştu! Yavuz Ağıralioğlu skandal Netenyahu benzetmesini savundu

Yeniakit.com.tr

Merhum Adnan Menderes'i devirmek için CHP tarafından yaptırılan kanlı darbenin yıldönümünde onların kanalına çıktı. İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, dönemin efsane bakanı Gün Sazak'ın şehadet yıldönümünde, onu katleden Dev-Sol'un savunucusu Halk Tv'de konuştu.

Utanmasa AK Pargti'den 'özür' isteyecek

Yavuz Ağıralioğlu katıldığı Halk Tv canlı yayınında, Meral Akşener'i,n skandal Netenyahu benzetmesini değerlendirdi. Tepki yağan benzetmenin şahsi değil siyasi olduğunu söyleyerek daha da saçmalayan İP'li Ağıralioğlu, "Alınabilir, kızabilirsiniz. Size söylenmediği halde söylenmiş hissine kapılarak 'ben bunu kendim için çok rencide edici buldum' diyebilirsiniz. Siz böyle mukabele ederseniz birisi de size cevap verir. Biz sizi neden şahsiyet olarak bir insan kasabına benzetelim? Sizinle siyasi mücadele edeceğiz diye kalbimiz bu kadar kararmış olabilir mi?" dedi.

Genel başkanının arkasında durdu

Moderatörün, 'Meral hanım tam olarak ne demek istedi?' sorusuna, şöyle cevap verdi: "Bu bir siyasi popülizm eleştirisiydi. İktidarda kalmak duygusuyla, dış siyasetten kullanılabilecek her türlü enstrümanı kullanarak, iktidar mevzisini tahkim etme popülizmini kastederek söylenmiş bir laf."

Özür dilemek yerine AK Parti'yi suçladı: Siyasi olarak avantaja çevirme hevesi

Akşener'in sözlerinin çarptırıldığını öne süren Ağıralioğlu, "Sayın Akşener'in sözleri İsrail'in bombardımanına denk geldi. Biliyorsunuz masum çocuklar, kadınlar şehit oldular. 200'e yakın yaralı var. Tam bunun üstüne denk gelince mecarından çıkartmaya uygun bir sözü siyasi olarak avantaja çevirme hevesleri ile bu hale dönüştürüldü." diye konuştu.

Sonuna kadar direndi!

İP'li Ağıralioğlu, 'Netenyahu benzetmesini siz doğru buldunuz mu?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Genel başkanımız ya da herhangi bir partilimiz, Netenyahu benzetmesini şahsiyet olarak yapsa hiç kimse bunu doğru bulmaz. Netenyahu benzetmesi bir şahsiyet benzetmesi ise bunu hiçkimse meşru görmez."

Meral Akşener şu skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bebek katili Netenyahu ile karşılaştırmıştı:

"Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı."