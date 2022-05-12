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Aktüel Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta? Kanlı ay Türkiye'den izlenecek mi?
Aktüel

Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta? Kanlı ay Türkiye'den izlenecek mi?

Ay tutulması, yıl içerisinde bir kaç defa gerçekleşiyor. 2022'nin ilk tutulması Kanlı Ay Tutulması için ise geri sayım başladı. Söz konusu tutulmanın etkisinin 6 ay süre ile sürmesi bekleniyor. Herkesi yakından ilgilendiren Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Yeniakit Publisher
2022-05-12 21:53:00 - 2022-05-12 21:55:44
Kanlı ay tutulması ne zaman saat kaçta? Kanlı ay Türkiye'den izlenecek mi?

Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Senenin ilk tutulması Kanlı Ay tuulması 2022 yıllında, Türkiye saati ile 16 Mayıs 07:13'de gerçekleşecek. Tutulmanın etkilerinin ise 6 ay sürmesi bekelniyor. Burçları de ilgilendiren Kanlı Ay, sabit burçları etkileyecek. Kararlarımızı ve bakış açılarımızı değiştirmesi beklenen etkiler arasında.

Kanlı ay tutulması türkiye'den izlenecek mi?

Kanlı Ay Tutulması'nın canlı olarak izleneceği bölgeler arasında Türkiye yer almıyor. Bu olağanüstü olaya tanıklık etmek isteyenler Türkiye'den izleyemeyecek.

Kanlı ay tutulması nedir?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

 

 

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