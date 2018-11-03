0553 313 94 23
impression

Kanınızı temiz tutun

Kanımızı öncelikle böbreklerimiz ve karaciğerimiz tarafından temizlenir. Nefes yoluyla akciğer de bu görevi yapar.. Fakat sizin bu temizleme işlemine doğrudan desteğiniz olmalı..

03 Kasım 2018 Cumartesi 14:28
Kanınızı temiz tutun

NE YAPMALI?

Hayvansal yağlardan uzak durun. Hayvansal gıdaları sağlıklı pişirme yöntemleriyle ve düşük sıklıkta tüketin. Hayvansal yağlar damarlarınızı tıkar.

Şekerli, gazlı, alkollü içeceklerden uzak durun. Bol bol su için.. Günde en az 2 litre.. Böylece böbreklerinizi sağlıklı tutabilirsiniz taş yapmasını da önlersiniz.

Bol bol taze sebze ve meyve tüketin. Özellikle kırmızı meyve ve sebzeleri..

Zencefil iyi bir kan temizleyicidir. Çaylarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Yeşil çay tüketin.

Pancar tüketin.

Sigarayı kesinlikle bırakın. Bu kanınızdan onlarca toksini temizleyecektir.

Kan dolaşımınızı düzenlemek için masaj yaptırabilirsiniz. Bu dolaşımın hızlanmasına ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Temiz hava ve doğru nefes alıp verme kan sağlığı için de önemlidir. Temiz havada spor ya da en azından yürüyüş yapın.

Yağ: ille de zeytinyağ

Sağlıklı kan sağlıklı yağlardan gelir. Zeytinyağını tercih edin. Mümkünse soğuk sıkma zeytinyağından şaşmayın.

Margarinden, trans yağlardan, kızartmalardan sakının.

Balık yemeye çalışın.

Doktorunuza danışarak kan için önemli olan demir, çinko, selenium gibi minerallerin bulunduğu besinlere önem verin.

Yüksek tansiyonunuz varsa mutlaka düzenli olarak doktorunuza danışarak kan basıncınızı dengede tutun.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 14:28
  1. kan
  2. kan temizliği
  3. kan nasıl temizlenir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Partili Türkkan, CHP'yi kendi evinde vurdu: Partide bir liderlik problemi var
    1. İYİ Partili Türkkan, CHP'yi kendi..
    2. Antalyaspor'dan zirveye ince ayar!
    3. Özhaseki: Cinayetin amacı Türkiye'nin..
    4. 12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2..
    5. Sabunla cilt temizlemek yanlış mı?
    6. Erdoğan ile Poroşenko'nun görüşmesi..
    7. Aktivistleri dinlemediler... Kaplanı..
    8. Bakan Kurum kesin konuştu! 'Hepsi..
    9. Galatasaray'dan çok sert mesaj!
    10. "ABD’nin kaybettiği, İran’ın kazandığı..
    11. Çamlıca Camii’nin son hazırlıkları..
    12. Erdoğan: Bizim yoldaşımız millettir
    13. Bursa, şehidini gözyaşları içinde..
    14. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası..
    15. Düşük önlenebilir mi?
    16. Karagül: Ciddi tehditler alıyoruz
    17. 8 ülkeden dolar kararı! Erbakan Hoca..
    18. Fenerbahçe Koray Şener için tören..
    19. Derbinin hakemi Fırat Aydınus'a..
    20. Fenerbahçeli Koray Şener'in son sözleri
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar