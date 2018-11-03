Kanınızı temiz tutun

NE YAPMALI?

Hayvansal yağlardan uzak durun. Hayvansal gıdaları sağlıklı pişirme yöntemleriyle ve düşük sıklıkta tüketin. Hayvansal yağlar damarlarınızı tıkar.

Şekerli, gazlı, alkollü içeceklerden uzak durun. Bol bol su için.. Günde en az 2 litre.. Böylece böbreklerinizi sağlıklı tutabilirsiniz taş yapmasını da önlersiniz.

Bol bol taze sebze ve meyve tüketin. Özellikle kırmızı meyve ve sebzeleri..

Zencefil iyi bir kan temizleyicidir. Çaylarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Yeşil çay tüketin.

Pancar tüketin.

Sigarayı kesinlikle bırakın. Bu kanınızdan onlarca toksini temizleyecektir.

Kan dolaşımınızı düzenlemek için masaj yaptırabilirsiniz. Bu dolaşımın hızlanmasına ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.



Temiz hava ve doğru nefes alıp verme kan sağlığı için de önemlidir. Temiz havada spor ya da en azından yürüyüş yapın.

Yağ: ille de zeytinyağ

Sağlıklı kan sağlıklı yağlardan gelir. Zeytinyağını tercih edin. Mümkünse soğuk sıkma zeytinyağından şaşmayın.

Margarinden, trans yağlardan, kızartmalardan sakının.

Balık yemeye çalışın.

Doktorunuza danışarak kan için önemli olan demir, çinko, selenium gibi minerallerin bulunduğu besinlere önem verin.

Yüksek tansiyonunuz varsa mutlaka düzenli olarak doktorunuza danışarak kan basıncınızı dengede tutun.