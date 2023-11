Kanında boğul Netenyahu! Gazze'deki bilanço can yakıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 27 gündür aralıksız devam ederken, can kaybı an be an artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 265 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3 bin 760'ı çocuk olmak üzere 9 bin 61'e yükseldiği bildirildi.

Yaralananların sayısının ise 31 bine 219'a çıktığı aktarılırken 2 bin 60 kişinin ise enkaz altında olduğu vurgulandı.

Hastaneler hizmet veremiyor!

İsrail'in bugün 30 yaralının Gazze ve kuzeydeki hastanelerden Mısır'a tahliyesini engellediği ifade edildi. Açıklamada, "Sağlık felaketi konusunda uyarıyoruz. Hastanelere yakıt ve elektrik verilmemesi nedeniyle Endonezya Hastanesi'ndeki ana elektrik jeneratörü durdu, Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörü ise durmak üzere. Tüm tarafları, Şifa ve Endonezya Hastanesine hızla yakıt sağlama çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

