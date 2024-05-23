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Gündem Kanı bozuk siyonist askerden alçaklık! Camide ateş yakıp Kur'an-ı Kerim'i içine attı
Gündem

Kanı bozuk siyonist askerden alçaklık! Camide ateş yakıp Kur'an-ı Kerim'i içine attı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 23:30:00 - 2024-05-23 23:30:15

İsrail Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya devam ederken siyonist askerleri de işgal ettikleri bölgelerde camilere zarar verip, Kur'an-ı Kerim'e zarar veriyor.

Katil İsrail ordusunun Givati ​​Tugayı bünyesindeki Rotem 435 Taburu’na bağlı olduğu belirtilen Itzhak Buznah adlı işgalci asker, kendi sosyal medya hesabından eline aldığı Kur’an-ı Kerim’i ateşe attığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ne zaman çekildiği tam olarak belirlenemeyen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

Tepkilerin ardından hesabını kilitledi

Tepkilerin ardından, Buznah'ın Instagram hesabındaki profil resmini kaldırdığı ve hesabını kilitlediği belirlendi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusundan soruşturma

İsrail ordu radyosu, Gazze’de yıkılan bir caminin içinde Kur’an-ı Kerim nüshasını ateşe atan askere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Radyonun haberinde, söz konusu askerin bu davranışının İsrail ordusunun genel ahlakıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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