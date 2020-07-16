Kanguru faresi nedir? Nerede yaşar?

Kanguru faresi ile ilgili bilgiler yoğun şekilde araştırılıyor. Nadir görülen bu tür bu sefer de Adıyaman Çelikhan yolu Koçali Köyü'nde görüldü.

Kanguru faresi nedir?

Kanguru faresi Heteromyidae familyasından Microdipodops cinsine ait çöllerde yaşayan iki fare türüne verilen isimdir. Kanguru faresine bu isim, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yetenekleri yüzünden verilmiştir.

Bu cinse ait iki tür şunlardır:

Soluk kanguru faresi (Microdipodops pallidus)

Koyu kanguru faresi (Microdipodops megacephalus)

Kanguru fareleri, Hayvanlar alemi, Kordalılar şubesi, Memeliler sınıfı, Kemiriciler takımı, Heteromyidae familyası, Dipodomyinae alt familyası ve Microdipodops cinsine ait bir yaratıktır.

Kanguru fareleri nerede yaşar? Neyle beslenirler?

Her iki tür de kumlu çöllerde yaşarlar. Yaşadıkları ortamda bulunan canlıların arasındaki tohum ve bitkilerle beslenirler.

Koyu renkli kanguru faresinin böceklerle ve hayvan artıkları ile de beslendikleri bilinmektedir.

Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisi de hiç su içmemeleridir. Bunun yerine suyu yedikleri yiyeceklerden metabolik olarak elde ederler.

Kanguru faresi yiyecekleri toplar ve yer altına açtıkları 1 ila 2,5 metre uzunluğa varabilen deliklere depolarlar. Bu deliklerin ağızlarını gündüz vakti kapatırlar.

Delikler yiyecek toplamanın yanı sıra sayıları 2'den 7'ye varan yavruları da büyütmek için kullanılır.

Soluk renkli kanguru faresi sadece çok ince taneli kuma delik açarken, koyu renkli kanguru faresi taşlı veya kumlu toprakları seçer.

Kanguru fareleri gece yaratıklarıdır ve en aktif oldukları zaman gün batımını takip eden iki saattir. Soğuk havalarda kış uykusuna yattıkları bilinmektedir.

Kanguru fareleri aynı alt familyadan (Dipodomyinae) olan kanguru sıçanı ile de yakın akrabadır.