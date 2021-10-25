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Kadın - Aile Kanguru alırken nelere dikkat edilmeli?
Kadın - Aile

Kanguru alırken nelere dikkat edilmeli?

Bebek kanguruları; bebeğinizi, kollarınızı kullanmadan, kendinize yakın bir şekilde rahatça taşımanızı sağlayan bebek taşıma ürünleridir.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 01:43:00 - 2021-10-25 01:45:05
Kanguru alırken nelere dikkat edilmeli?

Bebek kanguruları; bebeğinizi, kollarınızı kullanmadan, kendinize yakın bir şekilde rahatça taşımanızı sağlayan bebek taşıma ürünleridir. Doğru zaman bebeğinizin 3. Ayının sonudur. Bebek 12-15 kg olana kadar kanguru kullanılabilir. 15 kg sonrası kanguru hem anne-baba için sırt, bel ve omurga sorunlarına neden olabilir hem de bebek için güvenlik sorunu oluşturabilir. Bebek kangurusu alışverişi yaparken annelerin en çok sorduğu sorulardan birisi de, bebek kangurusuyla taşımanın bebeğe zarar verip vermediğidir. Zira, halk arasındaki genel kanı, bebeği kucakta taşımaya alıştırmanın iyi bir şey olmadığı ve bebeği kucağa bağımlı bir hâle getireceği yönündedir. Oysa ki, pek çok uzman bu konuda tam tersi bir bakış açısına sahiptir. Uzmanlara göre, bebeğin doğrudan anneyle temas etmesini sağlayan bebek kanguruları, özellikle yeni doğan bebeklerde, annelerine dokunuyor olmanın verdiği güveni hissetmelerini sağlamaktadır. 

Bebek kangurusu alırken dikkat etmeniz gereken unsurları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Altıncı aydan itibaren kullanılacak olan bebek kanguruları, alt destek aparatına sahip olmalıdır.
  • Kanguru satın alırken baş desteğinin olmasına, pamuklu ve yıkanabilir olmasına özen gösterilmelidir.
  • Bebek kangurusunun hem anneye hem de dışarıya bakar pozisyonu desteklemesi gerekir.
  • Bebek kangurusunun bel destek kısmının, bebeğinizin ergonomisine uygun olması gerekir.
  • Bebek kangurusunun nefes alabilir ve teri dışarı atma özelliğine sahip bir kumaştan imal edilmiş olması gerekir.
  • Kanguru askılarının, bebeği taşıyacak olan annenin bel, boyun ve omuz kısmına çok fazla ağırlık vermemesi ve ağırlığı ölçülü bir şekilde dağıtması gerekir.

 

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