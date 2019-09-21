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Kangal robot 'Surkan' gösterime çıktı

Sabancı Üniversitesi Kangal Robot Araştırma Platformu tarafından geliştirilen dört bacaklı robot "Surkan", TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez gösterildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:51
Kangal robot 'Surkan' gösterime çıktı

Sabancı Üniversitesi Kangal Robot Araştırma Platformu tarafından geliştirilen ve TEKNOFEST İstanbul'da tanıtımı yapılan dört bacaklı robot "Surkan",  arama-kurtarma çalışmaları, askeri yük taşıma gibi insanların girmesinin istenmediği ama insanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlarda kullanılabilecek.

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı Doktora Öğrencisi Beste Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik alanda uzman olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Erbatur ve ekibinin projesi olan "Surkan"ın, dört bacaklı hidrolik bir robot olduğunu söyledi.

Bahçeci, "Surkan"ın dört bacaklı olduğu için engebeli arazilerde, tekerlekli araçların rahat giremeyeceği yerlerde rahat hareket edebildiğini ifade etti.

Bu robotların arama-kurtarma çalışmaları, askeriye için yük taşıma gibi insanların girmesinin istenmediği ama insanın yardıma ihtiyacı olduğu herhangi bir yerde kullanılabildiğini anlatan Bahçeci, "Bizim robotumuzun benzerlerinden farkı belinde iki eklem bulunması. Bu eklemlerden biri dönme, diğeri ise aşağı yukarı kıvrılma hareketi sağlıyor. Bu bir araştırma projesi. Bu eklemlerin, robotun hızına, yürüyüşüne, koşmasına ve zıplamasına olan etkilerini araştırıyoruz." dedi.

Projenin 5 yıl sürdüğünü, ilk olarak yürüme testlerini yaptıklarını ardından bir revizyona gittiklerini, çalışmaların devam ettiğini belirten Bahçeci, Doç. Dr. Erbatur'un yanında şimdiye kadar bu projede 3 doktora, 3 yüksek lisans, 1 de lisans öğrencisinin çalıştığını ifade etti.

"Surkan" projesi öncesinde internet ortamında ve piyasada şu ana kadar nelerin yapıldığını araştırdıklarını, ardından bunu geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bahçeci, ilk önce bilgisayar ortamında robotun boyu ve eklemleriyle ilgili simülasyonların yapıldığını anlattı.

Ardından robotun mekanik aksamlarının çizildiğini ve parçaların üretildiğini aktaran Bahçeci, montaj işleminden sonra robotun kodlama evresinin gerçekleştirildiğini, yapacağı fiziksel harekete göre ayrı programların yapıldığını söyledi.

Bahçeci, bu robotun hayatın içinde yer alabilmesi için sanayinin talebinin önemli olduğuna değinerek, kullanım yeri ve amacı doğrultusunda gelecek talebe uygun robot üretilebileceğini vurguladı.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:51
  1. İstanbul
  2. Kangal robot
  3. Surkan
  4. TEKNOFEST İSTANBUL
  5. Anadolu Ajansı

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