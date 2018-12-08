THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kanepe almak mı istiyorsunuz?

Satın alacağınız kanepenin kumaşına kadar dikkat etmelisiniz...

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:41
Kanepe almak mı istiyorsunuz?

Kanepenizi yenilemek veya şöyle kullanışlı bir şey almak istiyorsunuz.. Bazı bilmeniz gerekenler olabilir. Onun için bu satırlara bir göz atın.

Önce onu ne maksatla ve nerede kullanacağınızı iyi tesbit edin. Salonunuzda ya da oturma odanızda daha iyi bir görünüm için yenilikleri takip edin. Alanınızı ölçün ve hem hesaplı, hem de şık kanepe seçeneklerini değerlendirin.

Döşemesi ve iskeleti için araştırma yapın. Mağazalardaki satış sorumlularına sorular sorarak farklı kanepeleri karşılaştırın. Kanepenizi seçmeden önce mutlaka üzerine oturarak onu deneyin. Sırtınızı yaslayın ve üzerine güçlü bir şekilde oturun. Kanepelerde kumaş önemlidir.

Mesela en dayanıklı döşeme seçeneklerinden biri deridir. İyi kaliteli bir deri en az 15 yıl dayanır. Aşınması ve renginin solması çok zordur. Fakat ev içinde soğuk durur!

İpek, kibar ve şık görüntülüdür. Fakat kalabalık ailelere göre değildir. Lükstür. Kullanmaktan daha çok dekoratif maksatla alınabilir.

Kanepe ve koltuk döşemelikleri arasında en çok tercih edilen koton kumaşlardır. Özellikle doğal dokumalar çok uzun süre dayanır. Koton kumaşın da farklı çeşitleri vardır. Kanvas ve denimi de bunlar arasında sayabiliriz. Leke ve kir göstermemesi için koyu renkleri seçmelisiniz.

Gelelim şekline şemailine. Bakın yandaki bir seri fotoğrafta deformasyona uğrayınca çocuklar için ranza bile olabilen kanepeler var. Tabii en altta fotoğrafını sunduğumuz, ninelerimizin tahta fırçasına benzer uçukluklar da..

Köşe kanepeler: Küçük ve şekilsiz oda planları olan evlerde alanı daha akıllıca kullanmak için bu tarz kanepeleri seçebilirsiniz. Altı sandık olan kanepeleri tercih ederseniz depolama alanınız da olur.

Yataklı kanepeler: Eğer evinize gelen misafirler için ayıracağınız ekstra bir odanız yoksa yatak olabilen kanepe size uygun olabilir.

Kılıflı kanepeler: Küçük çocuklarınız ya da kediniz varsa zarar görmemesi için kılıfı çıkabilen ve yıkanabilen kanepeleri seçiniz. Mevsim değişikliklerinde farklı kılıflarla bu sayede odanızın renkli havasını da değiştirebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:10
  1. kanepe çeşitleri
  2. kanepe alırken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
    1. İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
    2. Erkekler ev işi yapmalı mı?
    3. Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
    4. Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim..
    5. Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis, 30..
    6. Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
    7. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye..
    8. Bu acının tarifi yok! 'Kuzum sana..
    9. Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için..
    10. Hekimler anne adayı genç hanımları..
    11. Maçın ardından
    12. Trump açıkladı: Genelkurmay başkan..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması
    15. Çavuşoğlu: Bu politikaya devam edeceğiz
    16. İnsanlar artık kendi sebzelerini..
    17. Paris gösterilerinde şiddet ara..
    18. Aykut Kocaman'a Trabzon'da şok! "Şike..
    19. VakıfBank adını finale yazdırdı
    20. "Bölgesel iş birliğini İran, Rusya,..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!