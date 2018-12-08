Kanepe almak mı istiyorsunuz?

Kanepenizi yenilemek veya şöyle kullanışlı bir şey almak istiyorsunuz.. Bazı bilmeniz gerekenler olabilir. Onun için bu satırlara bir göz atın.

Önce onu ne maksatla ve nerede kullanacağınızı iyi tesbit edin. Salonunuzda ya da oturma odanızda daha iyi bir görünüm için yenilikleri takip edin. Alanınızı ölçün ve hem hesaplı, hem de şık kanepe seçeneklerini değerlendirin.

Döşemesi ve iskeleti için araştırma yapın. Mağazalardaki satış sorumlularına sorular sorarak farklı kanepeleri karşılaştırın. Kanepenizi seçmeden önce mutlaka üzerine oturarak onu deneyin. Sırtınızı yaslayın ve üzerine güçlü bir şekilde oturun. Kanepelerde kumaş önemlidir.

Mesela en dayanıklı döşeme seçeneklerinden biri deridir. İyi kaliteli bir deri en az 15 yıl dayanır. Aşınması ve renginin solması çok zordur. Fakat ev içinde soğuk durur!

İpek, kibar ve şık görüntülüdür. Fakat kalabalık ailelere göre değildir. Lükstür. Kullanmaktan daha çok dekoratif maksatla alınabilir.

Kanepe ve koltuk döşemelikleri arasında en çok tercih edilen koton kumaşlardır. Özellikle doğal dokumalar çok uzun süre dayanır. Koton kumaşın da farklı çeşitleri vardır. Kanvas ve denimi de bunlar arasında sayabiliriz. Leke ve kir göstermemesi için koyu renkleri seçmelisiniz.

Gelelim şekline şemailine. Bakın yandaki bir seri fotoğrafta deformasyona uğrayınca çocuklar için ranza bile olabilen kanepeler var. Tabii en altta fotoğrafını sunduğumuz, ninelerimizin tahta fırçasına benzer uçukluklar da..

Köşe kanepeler: Küçük ve şekilsiz oda planları olan evlerde alanı daha akıllıca kullanmak için bu tarz kanepeleri seçebilirsiniz. Altı sandık olan kanepeleri tercih ederseniz depolama alanınız da olur.

Yataklı kanepeler: Eğer evinize gelen misafirler için ayıracağınız ekstra bir odanız yoksa yatak olabilen kanepe size uygun olabilir.

Kılıflı kanepeler: Küçük çocuklarınız ya da kediniz varsa zarar görmemesi için kılıfı çıkabilen ve yıkanabilen kanepeleri seçiniz. Mevsim değişikliklerinde farklı kılıflarla bu sayede odanızın renkli havasını da değiştirebilirsiniz.