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Aktüel Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Turan, evinde 14 gün karantinada kalacak

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:00:09 -
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Belediye Başkanı Adnan Turan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Turan, "Değerli hemşehrilerim, son yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim. Çok şükür aile fertlerimizde başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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