Kandilliden kritik açıklama! İşte beklenen şiddet

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 23'nci yıl dönümünde muhtemel Marmara depremi ile ilgili açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi'nde toplantı yapıldı.

Beklenen şiddet

"Marmara ile ilgili tehlike diyoruz. Marmara'da bir enerji birikiyor. Bunu hep söylüyoruz. Yıllar geçtikçe biriken enerji miktarı da artıyor dolayısıyla enerji birikiyor. Biz biriken enerji miktarını biliyoruz, şu an bir deprem olursa bunun büyüklüğünün yaklaşık 7.0-7.2 olabileceğini biliyoruz ama ne zaman olacağını söyleyemiyoruz." ifadelerini kullanan Özener, "Biz 1999 yılında, Kandilli Rasathanesi olarak tüm Türkiye'yi 30 tane istasyonla izliyorduk. Şu anda 258 kayıt istasyonuyla tüm Türkiye'yi izleme şansımız var. Türkiye'de toplam 475 sensörümüz var. Bu sensörlerin çoğunluğu Marmara Bölgesi'nde sayıları da 262 adet. Civardaki ülkelerin de istasyonlarından da bilgi alıyoruz. İstatistiklere baktığımızda bu coğrafyada yılda 100 tane 4.0'dan büyük deprem oldu ortalama. Bu coğrafyada belli bir büyüklükte deprem olması sürpriz değil." dedi.

Tsunami beklentisi var mı?

Özener, "Bu yıl deprem etkinliğine baktığımızda sadece Marmara'da 518 tane deprem oldu. Ülkemizin neredeyse tamamına yakınının depremle karşı karşıya olduğunu görebiliyorsunuz. Depremlerden sonra ikincil bir afet de tsunami. Marmara'da olacak tsunamiler, heyelanların yarattığı tsunamiler olacak. Marmara'da Uzak Doğu'da olan bir tsunami gibi bir tsunami beklenmiyor." ifadelerinde bulundu.

Bütün tarihi yapıları izlediklerini belirten Özener, "Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, asma köprüler izleniyor. Kandilli olarak üstümüze düşen görevleri yapmaya çalıştığımız söyleyebilirim. Uzun yıllardır enstitümüzün Ayasofya Camii'nde yürüttüğü bir çalışma var. O çalışma hala devam ediyor. Bununla ilgili bütün raporları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ilettik. Ayasofya Camii'ye çevrildikten sonra da özel bir çalışma başlatıldı. Biz anlıyoruz ki orada daha detaylı bir çalışma başlayacak. Oradaki sensörlerin de artması ile ilgili olan çalışma da büyük olasılıkla gerçekleşecek." dedi.