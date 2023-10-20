Kandilli'den bomba bir iddia ortaya atıldı: 7,2 büyüklüğünde olacak, İstanbul depremi uyarısı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, olası İstanbul depreminin Marmara Denizi'nde tsunamiye neden olabileceği uyarısında bulundu. Kalafat depremin büyüklüğünü ortalama 7.2 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem" sempozyumunda, " Türkiye'de depremlerin izlenmesi ve deprem oluş düzenleri" konusunda sunum yaptı. Kalafat, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin çevresindeki 7 ili etkileyeceğine dikkati çekti.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BEKLENİYOR

Depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını öngördüklerini anlatan Kalafat, şunları kaydetti: "Marmara Denizi'nin dibinde 3 çukur var, yaklaşık 900-1200 metre civarında. Üzerinde 15-20 metreye yakın alüvyonlar var. Bunlar depremin sarsıntısıyla sallanacak, o heyelan kütleleri denize akacak ve dolayısıyla tsunami oluşacak. Bu tsunamiden korunmak için seyretmek yerine kıyılardan uzaklaşmak lazım. 2011'de Japonya'daki depremin ardından meydana gelen tsunamide Sendai Körfezi'ndeki ölenlerin çoğu yaşlı insanlar. Orada tsunamiye karşın 10 metrelik taşkın duvarları yapılmış ancak tsunami dalgaları 32 metreyi aştı. Orada beklenen 7.5 büyüklüğünde bir depremdi, fakat 9 büyüklüğünde bir deprem oldu. İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak, bu kesin. Ortalama 7.2 bir deprem bekleniyor, belli hata payları olabilir. Dolayısıyla oluşabilecek bir tsunamiye karşı sahilden uzaklaşmamız lazım, yüksek yerlere gitmemiz gerekli."

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