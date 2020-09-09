Kandilli duyurdu: Marmara'da deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre; saat 22:46'da Marmara'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) alınan bilgiye göre; saat 22:46'da Marmara Denizi, Güzelköy açıklarında 3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Ayrıca depremin derinliğininin 12.5 km olduğu bildirildi.
Yine Marmara Denizi'nde saat 20:45'te 1.6, saat 20:51'de 1.4, saat 22:39'da 1.5, saat 22:54'te ise 1.7 şiddetlerinde depremler kaydedildi.
Marmara bugün de sarsılmıştı
AFAD'dan alınan bilgiye göre, bugün Marmara Denizi'nde saat 00:57'de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 9.91 km olduğu ifade edilirken, aynı bölgede saat 23:28'de 1.3, saat 23:34'te ise 1.6 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.3 olarak duyurmuştu.