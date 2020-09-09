  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kandilli duyurdu: Marmara'da deprem
Gündem

Kandilli duyurdu: Marmara'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre; saat 22:46'da Marmara'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:18:00 -
Kandilli duyurdu: Marmara'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) alınan bilgiye göre; saat 22:46'da Marmara Denizi, Güzelköy açıklarında 3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ayrıca depremin derinliğininin 12.5 km olduğu bildirildi.

Yine Marmara Denizi'nde saat 20:45'te 1.6, saat 20:51'de 1.4, saat 22:39'da 1.5, saat 22:54'te ise 1.7 şiddetlerinde depremler kaydedildi.

Marmara bugün de sarsılmıştı

AFAD'dan alınan bilgiye göre, bugün Marmara Denizi'nde saat 00:57'de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 9.91 km olduğu ifade edilirken, aynı bölgede saat 23:28'de 1.3, saat 23:34'te ise 1.6 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.3 olarak duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti
Gündem

Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti

İmam Hatiplileri hedef alan ve sonrasında tepkileri kaldıramayan laikçi Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti...
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü
Dünya

Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks maçında Rus boksör Artur Beterbiev maça Erdoğan şarkısıyla çıktı.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı