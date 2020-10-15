Kandilli duyurdu! İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde derinliği 4.8 kilometre olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 16.55'te İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğini bildirdi.
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