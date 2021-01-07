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Gündem Kandil’in kandilini söndüreceğiz
Gündem

Kandil’in kandilini söndüreceğiz

Evladı Mustafa, HDP’nin kravatlı teröristleri tarafından terör örgütüne kaçırılan evlat nöbetindeki acılı anne Ayşegül Biçer, eylemlerinin ardından artık hiç bir ailenin çocuğunun dağa kaçırılamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:16:00 -
Kandil’in kandilini söndüreceğiz

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Akit’e konuşan ve HDP’den kaçırdıkları çocukları getirmesini istediklerini kaydeden Biçer, “Mücadelemizle 20 anne evladına kavuştu. Onlarca terörist dağdan kaçtı. Şimdi de dağa kimse gitmiyor. Kandil'in kandilini söndüreceğiz” dedi.

PKK’yı da HDP’yi de yıkacağız

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemine devam eden Süleyman Aydın ise şunları söyledi: “Tam 493 gündür HDP önünde evlatlarımızı bekliyoruz. Her fırsatta bizi temsil ettiklerini söyleyen, Kürtleri ağzından düşürmeyen ama aslında Kürt düşmanı olan HDP, çıkıp tek bir açıklama yapmadı ama bizi eylemden vazgeçirmek için herşeyi yaptılar. Başaramadılar başaramayacaklar da. Biz kararlıyız. Evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağımızı defalarca söyledik. Evlat nöbetindeki aile sayısı da her geçen gün artıyor. Bu da bize umut oluyor. HDP/PKK’ya karşı bu direnişine destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz burada durdukça PKK ve terör partisi HDP yıkılmaya, kan kaybetmeye devam edecek.”


Yeni Akit Gazetesi
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