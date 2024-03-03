Kandil’in gözdesi Ekrem’den HDP’li terör sempatizanına mide bulandıran sözler! “Size layık olmaya çalışıyorum”
Kandil’in açık desteğiyle İBB Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, HDP/DEM Partili olduğunu söyleyen terör sempatizanına, “Size layık olmaya çalışıyorum” dedi.
2019’da yerel seçimleri Kandil’in desteğiyle kazanan ve her fırsatta terör tutuklusu PKK’lı Selahattin Demirtaş’a selam gönderen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kandil’e layık olmaya çalıştığını dile getirdi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf gezisi yapan İmamoğlu, kendisinin HDP/DEM Partili olduğunu söyleyen bir terör sempatizanına, “Size layık olmaya çalışıyorum” dedi.
İkili arasındaki mide bulandırıcı diyalog şöyle gelişti:
Bir terör sempatizanı, İmamoğlu’na, “Ben bir HDP/DEM'li olarak sizi tebrik ederim” dedi ve oyunu İmamoğlu’na vereceğini söyledi.
Bu ifadeler karşısında memnuniyetini dile getiren CHP’li İmamoğlu ise, “Ne mutlu bana, ben de size layık olmaya çalışıyorum.” diyerek Kandil’e duyduğunu minneti gözler önüne serdi.
CHP’li İmamoğlu 2019 seçim sürecinde Kandil’in açık desteğini almış, HDP İmamoğlu’nu desteklemek için aday çıkarmamıştı. İmamoğlu ise seçildikten sonra HDP’li belediye başkanlarını ziyaret edip ayaklarına kadar gitmiş ve aile fotoğrafı çektirmişti.
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İmamoğlu’nun Kandil’e diyet borcunu ödemek için İBB’ye HDP’lileri doldurduğu belirtiliyor.
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