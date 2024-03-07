Kandil’e boyun eğen Özgür Özel çıkmazda! Biri 'binaya almam' diyor biri 'fotoğraf vermem' diyor

yeniakit.com.tr

'Değişim' yalanıyla devirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir farkı bulunmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir oy için bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti'nin kapısından ayrılmıyor.

Parti içerisinde oluşan çatlaklar, Kandil’e boyun eğen Özgür Özel'i çıkmaza sokuyor.

"Belediyesi kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak"

Özel'e ilk şok CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'dan gelmişti. Köksal, Özgür Özel'in de katıldığı mitingde "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullanmıştı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burcu Köksal

Bir şok da Cemil Tugay'dan

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile ittifak yapan Özgür Özel'e Burcu Köksal'ına ardından bir şok haber de CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan geldi.

Cemil Tugay

"Cemil Tugay bizimle fotoğraf vermek istemedi"

DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye eşbaşkan adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan, yaptıkları açıklamada CHP'nin İzmir adayı için "Cemil Tugay bizimle fotoğraf vermek istemedi" ifadesini kullandılar.

Akın Birdal ve Türkan Aslan

Bebek katili PKK'nın onayıyla DEM Parti'nin İzmir'den aday gösterdiği ikili, "Peki Cemil Tugay’ın adaylığına neden soğuk baktınız?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Şu an rakibimiz olan belediye başkan adayı Cemil Tugay, DEM Parti’nin il binasına gelip bir fotoğraf verme nezaketini bile göstermedi. Kendi zihni itibarıyla bizi öteki olarak görmeye devam etti. Biz öteki değiliz, bu ülkenin sahibiyiz. Herkes gibi bu ülkenin sahibiyiz ve bu ülkenin yönetimine katılmak istiyoruz. Bu noktada bizimle fotoğraf vermeyecek hiçbir anlayışla, zihinle bir araya gelmek durumunda da değiliz. Parti görüşmeleri yapılırken sonuçta genel merkez ile götürülecek bir iş değil bu. Yerelde aktörler var. O temelde yapılan görüşmelerde bizim öğrendiğimiz kadarıyla belediye başkan adayları, partili yetkililerimize görüşme noktasında kapalı olduğunu söylemiş. Açık olarak söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama bize yansıyan bu. Biz böyle bir anlayışla bu kenti birlikte yönetme imkanımız olmadığını gördük."