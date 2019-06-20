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‘Kandil’den Saraçhane’ye tünel açmak istiyorlar’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de marjinal bir grubun İstanbul üzerinden Türkiye’ye operasyon çektiğine işaret ederek, “Gezi olaylarında FETÖ var, PKK var, Almanya var, BBC var. Bugün de onlar var. Kandil’den Saraçhane’ye tünel açmak istiyorlar” dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de marjinal bir grup, İstanbul üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyor ve bizim de buna sessiz kalmamızı istiyorlar. Bu marjinal grubun ilişkileri, kirli ilişkiler. Gezi olaylarında FETÖ var, bugün de FETÖ var. Gezi olaylarında, Taksim Atatürk Anıtı’nın üzerinde PKK’nın bayrağı var. Bugün de var. Kandil’den Saraçhane’ye tünel açmak istiyorlar” dedi. Önceki gece Şişli’deki Trabzonlu iş adamlarıyla bir araya gelen Soylu, şunları dile getirdi: “Karadeniz’de on yıllardır ürküten bir tablo ortaya koyan PKK terörizmi, bugün bir çöküntüye uğramıştır. Oraya adam aktarmak istiyorlar uzun zamandan beri. Bütün aktarma yollarını kestik. İstihbaratıyla, güvenlik birimleriyle büyük bir mücadele veriyoruz.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:22
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. FETÖ
  5. Taksim Atatürk Anıtı
  6. Gezi olayları
  7. Kandil
  8. Karadeniz
  9. PKK terörizmi
  10. PKK
  11. Saraçhane

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