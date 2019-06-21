Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına HDP kısa bir açıklamayla yanıt verirken, herkes bu mesaja Kandil'deki ele başlarının tavrının ne olacağını merak ediyordu. Öcalan'a cevap Karayılan">Murat Karayılan'dan geldi. Öcalan ile örgüt arasında derin bir çatlak olduğu anlaşılan açıklamada Karayılan Öcalan'ın sözlerinin tam tersini söyleyip, HDP'lilere Binali Yıldırım'a karşı oy kullanma çağrısı yaptı.

Karayılan'ın posteri önünde Öcalan'a rest çeken Karayılan"Bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçeklikleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AKP-MHP’yi İstanbul’da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum'' dedi.

HDP'den de açıklama geldi

Öcalan'ın çağrısına ilk karşılık HDP'den gelmişti. HDP'den yapılan kısa açıklamada ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." denildi.