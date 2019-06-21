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Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye yaptığı "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısına cevap PKK'nın sözde Kandil yöneticilerinden olan Murat Karayılan'dan geldi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:34
Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına HDP kısa bir açıklamayla yanıt verirken, herkes bu mesaja Kandil'deki ele başlarının tavrının ne olacağını merak ediyordu. Öcalan'a cevap Karayılan">Murat Karayılan'dan geldi. Öcalan ile örgüt arasında derin bir çatlak olduğu anlaşılan açıklamada Karayılan Öcalan'ın sözlerinin tam tersini söyleyip, HDP'lilere Binali Yıldırım'a karşı oy kullanma çağrısı yaptı.

Karayılan'ın posteri önünde Öcalan'a rest çeken Karayılan"Bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçeklikleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AKP-MHP’yi İstanbul’da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum'' dedi. 

HDP'den de açıklama geldi

Öcalan'ın çağrısına ilk karşılık HDP'den gelmişti. HDP'den yapılan kısa açıklamada ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." denildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:34
  1. İstanbul
  2. AbdullahÖcalan
  3. Murat Karayılan

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151720 dk önce
    Terörist başının istanbul seçimlerinde tarafsız olunması gerektiğini söylemesi söylemesi, Bizans ittifakı ( chp, ip, hdp ) ve yandan çarklı sp'yi pek bir rahatsız etti. ÇÜNKÜ, İSTANBUL elden gidiyor. Terörist başının sözleri AA'da yayınlanınca, vay efendim, terörist başından medet umuyorlar ifadeleri havada uçuşuyor. O olmayan kıt akılları ile mhp'li kardeşkerimizin BİNALİ YILDIRIM'a oy vermelerini engelleyeceklerini zannediyorlar. Sabahtan aklama kadar 7/24 terör örgütleri fetö ve pkk ile yatıp kalkan bizans ittifakı bizlere akıl verecek pozisyonda değildir. Küresel güçlerin ülkemizdeki taşeronları chp, ip, hdp ve sp'ye asla boş alan bırakmayacağız. PAYİTAH'tı onlara asla teslim etmeyeceğiz. Pazar gecesi bizans ittifakı için çok acı bir gece olacak. HİLÂFET'in başkenti pazar gecesi zaferini ilân edecek. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN gelmiş-geçmiş en büyük lideri RECEP TAYYİP ERDOĞAN'a saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Her şart ve şurt'ta sana olan desteğimiz HİÇ EKSİLMEYECEK.
  • Murat Murat 21 dk önce
    Yakında silahlı iç çatışma ile pkk dağılacak.Infazlar olacak. Rant kavgası.
  • vatan severvatan sever25 dk önce
    çocuk katili apo'nun bu çağrısı kürt oylarının E. İmamoğluna kaçmaması için cumhurbaşkanı tarafında yaptırılmıştır. Yani akparti ve terörist başı beraber İstanbul seçimi için çalışmaktadır. Bu arada S. Soylu ve D. Bahçeli ne yapmaktadır çok merak ediyorum. bu saatten sonra ülkücüler hala B. Ali'yi destekler mi? Onuda çok merak ediyorum. Destek verirlerse onlara ülkücü denir mi? Onu da çok merak ediyorum.
  • klm klm 30 dk önce
    Kin ve nefret in semeresi nedametten başka bir şey değildir.. Kürt lerin kahır ekseriyeti herşeyin zaten farkında. eşkıyanın da suyu ısınmaya başladı..
  • TakipçiTakipçi36 dk önce
    Biz bu manzarayı görüyoruz , Acaba vatandever CHPli, milli görüşlü IYI ve SAADAT partili ve masum Kürt kadrşlerimiz görmüyorlar mı ? .Kardeşlerim güzel İstanbulu karanlık ellere ve yalancılara teslim etmeyin yazık olur , sonra pişman olursunuz. Son pışmanlıkta el vermez.
  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)40 dk önce
    KEMALİST OLARAK,EN BAŞTAN SÖYLEMEKTEYİM MUHAFAKAZARA AMA BAZILARI BU TOPLUMDA ,ANLAMA SORUNU VAR .BİR DEFA BİLİNÇ ALTI VE OLAYLARIN NEREYE GİDECEĞİ KONUSUNDAKANDİL YADA PKK NEDEN CHP YE OY VERSİN? YADAVERDİTSİN ULAN BEYNİNİ KULLAN YALANDAN YAKIN MARKAJAALMALAR ANDIMIZI GETİRMEK İSTEYEN CHP ,T.C GETİRMEK İSTEYEN KİM CHP :)) YANİ VE BİR ÇOK PKK'NIN İSTEMEDİĞİŞEYLER...HADİ BEN BİLİMLE PSİKOLOJİ,SOSYOLOJİ, ULULAR ARASI İLİŞKİLER ,HUKUKLA İLGİLİ BİR ADAMIM.ADAMLARIN YAPMAK İSTEDİĞİNİ GELMEK İSTEDİĞİ NOKTALARI ÜLKEMDEKİ GİDEREK BÜYÜYEN HIRSINI,ANLATSAK HER ŞEYİ EY MUHAFAKAZAR KARDEŞ SEN HALA BUNLARI GÖRÜP ANLAMIYORSUN KİM KİMİ NİYE TERCİH EDİYOR.....? DÜŞÜN.KENTLERDE MÜLTECİ ÇATIŞMALARI? İSTANBUL TRAFİK DAĞLARI OLUŞTU DEMEKTE İNSANLAR ÇÖP DEMİYOR BİR ÇOK SORUN ÇÖZÜLMÜYOR İNSANLAR BAŞKA ARAYIŞ İÇİNDELER BUNU GÖRMÜYORMUSUN AMA OLMAK LAZIM O BİLE ANLARDA İÇİNDEKİ DURUMU.
  • amelamel52 dk önce
    chp terörü nerelere getirdi yazık
  • Reis HürdolaşReis Hürdolaş1 sa önce
    Terörist katilin mektubu sanıldığın tam aksine cumhur ittifakına karşı kurulmuş bir tuzak olduğu ortaya çıktı. Zira pkk katil başı işin kötüyü gittiğini görünce CHP adayı lehine çok sinsi bir müdahale yaptı. Böylece şunu biliyorduki kendisinin bu müdahalesi cumhur ittifakındaki milliyetçi oyları ürkütüp uzaklaştıracaktı. Öyle sanıldığının aksine pkk içinde ciddi bir iktidar kavgası yoktur. Bu mektup imamoğlu lehine ortaya çıkmıştır. Bu oyunu görmemek çok safça bir tutum olacaktır. Özellikle CHP tetikçisi Habertürk tv yapılan yorumları görürseniz oyunun nasıl ince ince devre sokulduğunu görürsünüz. Bu terör mektubu tamamenBinali beyin yükselen oylarına karşı kapandır.Sanıldığının aksine hdp oylarını düşürmeye değil milliyetçi oyların cumhur ittifakında uzaklaşmasına yöneliktir. Bunugörme yetisine sahip olmayanlarhdp seçmenin tarafsız kalacağı hülyasına düşmesinler. İşin sonucu tüm chp tetikçileri bu mektubula chp oylarını yükseltmekiçin devre girmişler ve milliyetçiler üzerinden cumhur ittifakının gücünü düşürmeye başlamışlardır. Yoksabir tarafsızlık söz konusu değildir. İnancımız, Şeytanların dostlarında başkasına hiç bir zaman destek olmayacağı yönündedir.Bu inançla bu mektup tuzağına karşı duyarlı olunursa Allah rahmetiyle bu tuzak geri döner . Yoksa tuzağa takılıp düşer ve Hülyalara kapılırsınız. İşte iş bittikten sonra kapanda olduğunuzu fark ettiğinizde iş işten çoktan geçmiş olacaktır.
  • GerçekGerçek1 sa önce
    Pkklilar bölündü yiyin birbirinizi.
  • kalelikaleli1 sa önce
    nereden çıktı şimdi bu pislikler...
  • MohoMoho1 sa önce
    İtin oyuna hiç ihtiyaç yok vatan hayini katillerin oyuna ihtiyaç olmaz .CHP.hdp.iyive sp bunlar askerimizin.polisimizin bilinen katilleridir bende Kürt um ama elhamdülillah Müslümanım şer ittifakına oy veren sahte müslümanlar gibi değilim onlar imansizlarla hesaba çekilip Allah huzurundahesap verecekler
  • H.mehmet kilic H.mehmet kilic 1 sa önce
    Topunuz bir araya gelin.yetmedi,ne kadar yahidi-putperest-tapinakci varsa getirin.BAŞARAMAYACAKSINIZ....HAK geldi BATIL zail oldu çünkü BATIL, YOK OLMAYA MAHKUMDUR...
  • millimilli1 sa önce
    şu teröristlerin açıklamalarını görüpte chp nin imamı ekreme sp sine oy verenlerin ahırette allaha hesap veremezler şehitlerimizin iki eli yakanızda olacak bunu beyninize kazıyın
  • yasin atasoyyasin atasoy1 sa önce
    vicdan ve sen tam bir kaypaksınız

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