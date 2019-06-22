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Kandil ve İmrali CHP için birbirine girdi... Terör örgütünde güç savaşı!

Terör örgütünde son dönemlerde büyük bir ikilem yaşanıyor. Güç savaşının gözlemlendiği örgütte teröristbaşı Öcalan, tarafısız kalın derken; örgütün dağ kadrosu İmamoğlu’nu destekleyin çağrısın yeniledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:23
Kandil ve İmrali CHP için birbirine girdi... Terör örgütünde güç savaşı!

İmralı’da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın HDP’ye yaptığı “İstanbul seçiminde tarafsız kalın” çağrısı, örgütteki liderlik kavgasını gün yüzüne çıkarırken, umudunu HDP’ye bağlayan CHP’nin de ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

Öcalan’ın avukatları ve Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Ali Kemal Özcan, 18 Haziran’da İmralı’ya gitti. Teröristbaşı HDP’ye ulaştırılması için bir mektup gönderdi. El yazısıyla kaleme aldığı mektubunda Öcalan HDP’ye “Bir yere payanda olmayın, seçimlerde tarafsız kalın” diye çağrı yaptı. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket etme kararı alan HDP ise mektubu CHP’nin adayının oy kaybetmemesi için tabanından sakladı.

Sakladılar

Heyette yer alan Doç. Dr. Özcan mektubu önceki gece ifşa etti. Öcalan’ın kendisinin kitaplarını okuduğunu, görüşmek için yıllar önce başvuruda bulunduğunu, devletin de buna olumlu cevap verdiğini anlatan Özcan, mektubu açıkladığı için HDP’liler tarafından “istihbaratçı” ilan edildi. HDP’li Ziya Pir “Kimse bu tür yalan haberlere itibar etmesin, HDP’lilerin oyları İmamoğlu’na” diyerek mektubu yalanlamaya kalktı. Öcalan’ın avukatları mektubu doğruladı. Avukatlar mektubun 21 Haziran günü duyurulması için HDP’ye teslim ettiklerini duyurdu.

HDP AA’yı suçladı

Seçime iki gün kala yaşanan bu gelişme, hem CHP’yi hem de seçimde CHP’nin adayına destek vereceğini duyuran HDP’yi rahatsız etti. HDP Eş Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, ortak açıklama yaparak mektubu servis eden Anadolu Ajansına “sorumsuz” diye yüklendi. Açıklamada “Savcılığın ve idarenin sorumluluğundaki bir metin muhataplarına henüz ulaşmışken, AA’ya sızdırılmış olması 20 yıllık hukuk ve ahlak dışılığın da ispatıdır” denildi.

Geri adım yokmuş

Öcalan’ın HDP’nin kurucu fikriyatının mimarlarından olduğu itirafında bulunan HDP Başkanları, mektubu “örgütteki iktidar mücadelesinin yansıması” şeklinde değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da “HDP ve Öcalan’ı karşı karşıya getirmekle” suçladı. HDP Eş Genel Başkanları “HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Çarpıttılar

Öcalan’ın çağrısıyla kan kaybedeceğini düşünen CHP ve yandaşları “Öcalan’a sarıldılar”, “Öcalan kozunu devreye soktular” diyerek AK Parti’ye yüklendi. AK Parti ise iddiaları en üst perdeden reddetti. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Öcalan’ın ismini vermeden AK Parti’yi  “Taklanın şekli bile değişik. Ben, bu asimetrik ötesi taklaların biçimlerini hayatımda hiç görmedim. Ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Hangi konuya müdahale edeceklerini şaşırdılar” diye eleştirdi. Aynı CHP, Kandil’den birbiri ardına gelen “Oyunuzu İmamoğlu’na verin” açıklamalarına tepki göstermiyor, ‘PKK ile kol kolalar” eleştirilerine kulak tıkıyordu.

Türkiye

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:23
  1. Tunceli
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  4. pkk
  5. kandil
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