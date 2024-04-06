Kandil uzlaşısının sağlandığı Esenyurt'ta ilk icraat: İşçileri SMS ile kovdular!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında 'kent uzalaşısı' adı altında yürütülen seçim pazarlığında ilk çatlak Esenyurt Belediyesi'nde oluştu.

Seçimden önce kimseyi işten çıkarmayacağını söyleyen ve Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP ve DEM'in Kent uzlaşısı adayı Ahmet Özer, göreve başlar başlamaz birçok kişinin işine bir mesaj göndererek son verdi.

İşten çıkarılan işçiler belediye önünde toplanarak yetkililere tepki gösterdi.

CHP'li eski yönetim kasayı boşaltmış!

Kent uzlaşısı adı altında yapılan pazarlık sonucu CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Ahmet Özer, eski CHP'li yönetimi hedef alarak "Hızla ihtiyaç dışı işe alımlar yapılmış, kasa boşaltılmış. Bu girişim iyi niyetten uzak" diyerek isyan etti.

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Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Özer şu ifadelere yer verdi:

Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir.

"Bu girişim iyi niyetten uzaktır"

Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir. Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurtumuza zarar vermektedir.

"Yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır"

Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır."