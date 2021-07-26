  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı
Gözyaşları sel oldu! Son yolculuğuna uğurlandı
Fransa Parlamentosu, o tartışmalı korona yasa tasarısını kabul etti
Kadınları rahatsız eden yabancı uyruklu şahıslara meydan dayağı!
Siyaset Kandil talimatı gönderdi! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Siyaset

Kandil talimatı gönderdi! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 19:15:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin edindiği bir bilgiyi paylaştı.

'PKK bu kararı Kandil'de aldı!'

PKK terör örgütünün Kandil'de bir toplantı düzenlediğini belirten Uğurlu; "Bu toplantıda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu adaya göstermesi için altyapı çalışmalarına başlama kararı aldılar. Kaynağım bu bilgiyi teyit etti. İhanet şebekesini, önlerinde en büyük engel olarak tabanı ülkücü olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i görüyorlar." dedi. Fatih Uğurlu, CHP'li Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının kabul edilmemesi durumunda Millet İttifakı'nın dağılacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay