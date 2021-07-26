Kandil talimatı gönderdi! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

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Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin edindiği bir bilgiyi paylaştı.

'PKK bu kararı Kandil'de aldı!'

PKK terör örgütünün Kandil'de bir toplantı düzenlediğini belirten Uğurlu; "Bu toplantıda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu adaya göstermesi için altyapı çalışmalarına başlama kararı aldılar. Kaynağım bu bilgiyi teyit etti. İhanet şebekesini, önlerinde en büyük engel olarak tabanı ülkücü olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i görüyorlar." dedi. Fatih Uğurlu, CHP'li Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının kabul edilmemesi durumunda Millet İttifakı'nın dağılacağını söyledi.