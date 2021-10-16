Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil günlerinin en sevilenlerinden olan Kandil simidini evde yapmak isteyenler için tam ölçülü ve lezzetli tarifemizi sizlerle paylaşıyoruz.

Malzemeler

Yarım paket tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

3 su bardağı

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yapılışı

Uygun bir kapta yoğurt, sirke, yumurta sarısı, sıvı yağ, tuz ve şekeri karıştırıyoruz. Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurun. Pastane simitlerine benzemesi için mahlep gerekli ama yoksa kullanmayabilirsiniz. Unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurunuzdan parçalar koparın ve simit şeklini verin. Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayın. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.