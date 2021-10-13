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İSLAM Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?
İSLAM

Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid kandili ne zaman? Milyonlar mevlid kandiline kaç gün kaldığını, kandilin ne zaman idrak edileceğini araştırıyor. Peki, mevlid kandili hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 19:02:00 -
Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Ekim ayıyla birlikte pek çok kişi mevlid kandilinin ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, kandile kaç gün kaldı?

Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Hz. Muhammed (s.a.v) 'in doğduğu gece Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır. Kandil kelimesinde de, belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili dediğimizde, Resûlüllah (asv)'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hâtıra gelmektedir. Müslümanlar, her sene Rebiü'l-evvel ayının on ikinci gecesini dualarlar, hatimlerle, mevlid-i Şeriflerle ihta eder. Müslümanlar bu gecenin hürmetine, günahları için, alemin huzuru ve mutluluğu için, Müslümanların kurtuluşu için Rabbimiz'e dua ve niyazda bulunur.

2021 yılında Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu?

Dini kaynaklara göz atıldığında Mevlid kandiline özgü bir oruç bulunmuyor. Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.

Kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutulmalı?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

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