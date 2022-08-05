Kandil İttifakı! 'Kemal Bey'den Kandil'e sıcak mesajlar!'

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü 'Kemal Bey'den Kandil'e sıcak mesajlar!' başlıklı köşe yazısında Y-CHP ile PKK'nın 'aleni' temaslarına ve beklenen büyük ittifakına değindi. Kılıçdaroğlu'nun şırnak'ta 'Uludere katliamına' dair sözlerine dikkat çeken Tayiz, ' FETÖ ve PKK'nın ortak komplosu sonucunda gerçekleşen Uludere katliamını şimdi bunlarla ittifak halinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Bey bizzat aydınlatacak!' dedi. İşte o yazı ve Kılıçdaroğlu'nun Kandil İttifakı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık iddiasını güçlendirmek için HDP/PKK cephesine sıcak mesajlar göndermeye devam ediyor.

HDP'den bir süre önce yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için şu ana kadar yaptığı "Kürt açılımı"ndan fazlasını yapması gerektiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu da görünürde HDP'ye, özde Kandil'in hoşuna gidecek adımlarla adaylığına destek aramayı sürdürüyor. Dağları ovaları aşarak Kandil'in ayağına kadar giderek kendisine destek bulmaya çalışıyor.

Bunun için dün de Şırnak'a giderek Uluderelilerle bol bol fotoğraf çektirip "Roboski'yi ben aydınlatacağım" dedi.

İşe bakın, FETÖ ve PKK'nın ortak komplosu sonucunda gerçekleşen Uludere katliamını şimdi bunlarla ittifak halinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Bey bizzat aydınlatacak!

Ne yazık ki Kılıçdaroğlu, Kandil'in gözüne girmek için bundan sonra da "açılım"a devam edeceğe benziyor. Fakat Kandil'in talebi, beklentisi bitmez. İş gelip "Öcalan'la görüşeceği sözünü versin"e kadar dayanacak. Belki Kemal Bey'in hoşuna gidiyordur, "Bıji Kemal" gazlamaları. İpin ucu da belli ki çoktan kaçmış.

Bir yerlere getirebilirlerse Kılıçdaroğlu'nu, yarın YPG devletini tanıtırlar kendisine, sonraki gün de Güneydoğu'ya özerkliğin altına imza attırırlar.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyareti geçmişte yaşanan büyük bir acıya ortak olmak için değil, aksine, o acıları istismar ederek, doğrudan PKK'ya mesaj gönderme amacını taşımaktadır. Maalesef Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün CHP'sini PKK'ya mahkûm hale getirmiş durumda. Şimdi gidip onlardan "adaylık" dileniyor. Bunu siyasi bir başarı olarak görenler varsa, diyecek bir şey yok. Ama CHP tarihinde bu kadar düşen bir genel başkan olmadı, altını çizelim!