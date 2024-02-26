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Siyaset Kandil istedi DEM dile getirdi: Türkiye'nin topa silaha ihtiyacı yok!
Siyaset

Kandil istedi DEM dile getirdi: Türkiye'nin topa silaha ihtiyacı yok!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 18:30:00 - 2024-02-26 18:55:20
Kandil istedi DEM dile getirdi: Türkiye'nin topa silaha ihtiyacı yok!

Savunma sanayinde altın çağını yaşayan Türkiye'nin başarılı operasyonları terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırırken, siyasi uzantısı DEM Parti, Kandil'in telaşını gündeme taşıdı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin topa, silaha ihtiyacı olmadığını söyledi.

Savunma sanayinde gösterdiği başarılarla uluslararası arenada ilgi odağı haline gelen Türkiye, terör örgütü PKK'nın nefesini kesmeye devam ediyor.

Son olarak 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı üreterek dünyada 4 ülkeden biri olan Türkiye'nin, Kandil'e verdiği korku, DEM Parti aracılığıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin’in Dargeçit ilçesinde katıldığı seçim çalışmasında partililere hitap etti.

Bakırhan konuşmasında, Türkiye'nin savunma alanındaki yeni çalışmalarını eleştirdi.

"Bu memleketin silaha, topa, tüfeğe ihtiyacı yok"

Türkiye'nin silaha ihtiyacı olmadığını söyleyen Bakırhan şöyle konuştu:
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Yerel seçim mi yapıyoruz silah fuarı mı yapıyoruz, vallahi anlamak çok zor. Bunların gözü hizmette değil, demokraside değil. Kürt iradesini gasbedenlerin aklı silahta, savaşta, çatışmada. Sayın Erdoğan; bu memleketin silaha, topa, tüfeğe ihtiyacı yok.

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