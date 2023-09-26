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Gıda Kandil için leziz tarif: Un helvası
Gıda

Kandil için leziz tarif: Un helvası

Yeniakit Publisher
2023-09-26 12:00:00 -
Kandil için leziz tarif: Un helvası

Mevlid Kandili için ikramlık lezzet arayanlar için denenmiş, tam ölçülü un helvası tarifi...

Kandil gecelerinde ikramlar dağıtmak toplumumuzda yerleşmiş bir gelenektir. Dinimizin paylaşma yönünü gözler önüne seren, yeni kuşaklara İslam'ın güzelliğini öğretmen adına bu tarz gelenekler son derece kıymetlidir. Bu sebeple kandil gecelerinde pek çok kişi tatlı hazırlayıp dağıtmayı tercih ediyor. İşte, yapımı kolay un helvası tarifi...

Un helvası tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 100 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı ceviz

Şerbet için:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 su bardağı şeker

Yapılışı:

Süt ve şekeri ocağa alın. Süt ısınıp şeker eriyince ocağın altını kapatın.
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Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alın.

Unu ekleyip orta ısıdaki ocakta unu kavurun.

Unun renginin dönmesi için 10-15 dakika kadar kavurmanız gerekecektir.

Unun rengi dönünce cevizi ekleyip kavurun.

Ardından şerbeti tencereye boşaltın. Ancak bu aşamada çok dikkat edin. Şerbetle un buluşunca etrafa sıçrayacaktır.

Afiyet olsun.

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