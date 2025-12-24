  • İSTANBUL
Kandil hangi gün, bugün mü yarın mı?

Kandil hangi gün, bugün mü yarın mı?

Recep ayının başlamasıyla birlikte gözler kandil tarihlerine çevrildi. Pek çok kişi “Bugun kandil mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, regaip kandili hangi gün?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının başlamasıyla birlikte, kandil tarihleri de araştırılmalaya başlandı. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan idrak edilen regaip kandilinini ne zaman hangi güne denk geldiği merak ediliyor. İşte, detaylar...

 

Yarın kandil mi, ne kandili?

2025 yılının son kandili olan Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Kandil geceleri, her zaman olduğu gibi günü takip eden geceyi kapsadığı için Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe’yi 26 Aralık Cuma’ya bağlayan geceye denk geliyor. Bu nedenle kandil, perşembe akşamı idrak edilecek.

 

Regaip Kandili’nin anlamı nedir?

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembe gecesine denk geliyor ve İslam’daki mübarek geceler arasında yer alıyor. “Regâib” kelimesi, köken itibarıyla arzulamak ve yönelmek anlamlarını taşırken, dini literatürde bol sevap, fazilet ve mükâfat anlamlarında kullanılıyor. Bu yönüyle Regaip Kandili, ibadet, dua ve manevi arınma gecesi olarak kabul ediliyor.

 

Kandil gecesinde neler yapılır?

Regaip Kandili’nde Müslümanlar, namaz kılarak, dua ederek ve ibadetle bu mübarek geceyi ihya ediyor. Kandil geceleri, manevi anlamda yenilenme ve iç muhasebe fırsatı olarak görülürken, yılın son kandili olması nedeniyle Regaip Kandili ayrı bir önem taşıyor.

