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Aradığı ittifak zeminin bulamayan ve yerel seçimlerde de yenilgiye uğramamak için kirli senaryoları devreye sokan CHP’nin planı PKK’nın siyasi kanadı DEM’e takıldı. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi karşılığında sadece Esenyurt’un kendilerine bırakılmasının yetmeyeceğini söyleyen ve “Bir sürü ilçede birlikte yönetim istiyoruz” diyerek CHP ile eş başkanlık pazarlığı yapan Kandil’in uzantısı DEM Parti, Ekrem’le köprüleri attı. 59 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını açıklayan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu bildirdi. İmamoğlu’nu destekleme karşılığında başta İBB Genel Sekreterliği olmak üzere çok sayıda ilçede Başkan ve Başkan Yardımcılıkları istediği belirten PKK’nın dağ kadrosunun, kentin anahtarlarını teslim etmeyen İmamoğlu’na seçimi kaybettirmek için ağır toplarını sahaya sürdüğü ifade edildi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan siyaset uzmanları, 3 dönem milletvekilliği yapan ve HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Meral Danış Beştaş’ın İBB adayı olarak gösterilmesini, “Kandil Ekrem’in biletini kesti” şeklinde yorumladı.

Tavşan değil ağır aday

Kirli pazarlığın tıkandığını ve Kandil’in Başak Demirtaş’tan daha ağır bir ismi aday gösterdiğini belirten Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Meral Danış Beştaş, CHP’ye küsen Türk seçmenden de oy alma potansiyeli olan birisi. Başak Demirtaş’tan daha fazla ağırlığı olacağını düşünüyorum. En az 3-4 dönemdir Meclis’te. Ekrem İmamoğlu’nun işi bundan sonra çok zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü DEM Parti’den artık CHP’ye oy gitmeyecektir. Çünkü çok güçlü bir aday gösterdiler. Kandil İstanbul’da ‘tavşan’ bir aday göstermedi. İYİ Parti de Buğra Kavuncu’yla güçlü bir aday gösterdi. Dolayısıyla Ekrem’in alacağı oy oranı yüzde 30-40 arası gibi görüyorum. Meral Bektaş Danış’ın İstanbul’da Başak hanımdan daha fazla karşılık bulabilecek adaydır. Bu tabii Kandil tarafından Ekrem’in biletinin kesilmesidir.”

Ekrem umurlarında değil

Kandil, Başak Demirtaş’a izin vermemesi hakkında da konuşan Albayrak şöyle devam etti: “CHP’ye karşı elini güçlendiriyor haberlerine katılmadım. Sadece adaylarımızdan birisi diyordu. Zaten kesin olarak adayımız olacak demiyordu. Ama güçlü bir adaydı. Zannediyorum terörist başları Selahattin Demirtaş’ın eşiyle de olsa ön plana çıkmasını istemediler. Bu bir iç kavgadır. Kendi aralarındaki kavgadır. Fakat en az onun kadar ağırlığı olan bir başka bir ismi gösterdiler. Dolayısıyla tavşan aday değil. Yani Ekrem’e buradan bir destekleri yok, aksine köstekleri var Zaten Sırrı Sakık da Ekrem’in kaybetmesi bizim sorunumuz değil diye söylemişti. Zannediyorum ki pastayı eşit bölüşemediler. Son beş yıllık pasta bağlamında bölücü parti kendince hak ettiğini alamadığını hissetti. Ve aday çıkararak bir tavır aldı.”

DEM’in adayı zarar verir

Siyaset bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise şunları söyledi: “DEM’liler ‘CHP’yi iktidar yapmak, İmamoğlu’nu İBB Başkanı koltuğuna oturtmak için kurulmadık’ diyor ama işin aslı böyle değil. Yani DEM’liler haklı ise Başak Demirtaş neden aday yapılmadı? Demirtaş soy ismi özellikle DEM Parti seçmenleri açısından önemli idi. Bunu İstanbul’da DEM Partililerle yaptığımız görüşmelerde gördük, anladık. Tabii Meral Danış Beştaş’ın aday gösterilmesi de önemli. Görünen o ki DEM seçmenlerine ‘Seçimlere tek başına giriyoruz’ mesajı verilmek isteniyor. Ancak DEM seçmenlerini istediği yöne kolayca kanalize eder. Meral Danış Beştaş, düşük profilli bir aday değil ama sahada ne kadar çalışacak veya etki gösterecek soru işareti. Şu gerçek ki Ekrem İmamoğlu’nu İBB Başkanı yapmak isteyen güç var. Bu güce okyanus ötesi ya da üst akıl denilebilir. Bu güç DEM’in Demirtaş çıkışına karşı Kandil’den mesaj yollayarak cevap verdi. ‘Demirtaş’ın adaylığını geri çekin, onun yerine başka bir ismi aday yapın’ dedi. Üst akıl, İmamoğlu’nu İBB Başkanı yapmak için böyle bir politika uygulanmış olabilir. Ama DEM gibi İmamoğlu’na da mesaj verildi. ‘Aranızda anlaşın’ denildi. Dolayısıyla böyle durum olabilir. Neticede DEM’in aday çıkarması, İmamoğlu’nu zorlayacaktır. Çünkü her oy kıymetlidir, İstanbul’da. 2019 seçimlerinde ilk turda 13 bin oy farkla İmamoğlu seçimlerden galip çıkmıştı. 13 bin oy az farktır, çok rahat başka noktaya kayabilir. Ezcümle DEM’in aday çıkarmaması İmamoğlu’na yarardı. Aday çıkarması ise İmamoğlu’na zarar verir ama Demirtaş’ın verdiği zararı vermez.”

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