Kandil annelerden intikam alıyor

Çınar Demir

31 Mart yerel seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde DEM Parti’nin eline geçen belediyelerde PKK’ya biat etmeyen çalışanlar gruplar halinde işten atılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde 31 Mart sonrası işten atılanların sayısı 300’e yaklaştı. DEM Parti’nin son kurbanları Diyarbakır Annelerinin sembol isimlerinden biri olan ve kendi yavrusunun yanı sıra PKK’nın elindeki onlarca kişinin de geri dönmesine vesile olan annelerden Ayşegül Biçer’in oğlu Mustafa Biçer ile evlat nöbetine devam eden acılı anne Gülbahar Aşiri oldu.

“Belediyeler Kandil'in eline geçti!”

akit’e, oğlu Mustafa Biçer’in, DEM Parti belediyeyi ele geçirdiği günden beri mobbing ve türlü baskı yöntemleriyle yıldırılmaya çalışıldığını anlatan Ayşegül Biçer, “An itibarıyla Kandil’in vekilleri Kandil’den aldığı talimatla oğlumu işten çıkardı. Doğmamış torunumun ve hamile eşinin hakkını Kandil’in vekillerine sormak boynumun borcu oldu. Size boyun eğen, sizden korkan sizin gibi olsun. DEM Partili belediye yönetimi göreve geldiği günden beri PKK’ya biat etmeyen, onlara boyun eğmeyen 300’e yakın çalışanı işten attı. Bayram üzeri insanları işsiz, aşsız bıraktılar. Oğlum işten atılma sebebini sorunca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, ‘Teslim olduğun gün davaya ihanet ettin’ demiş. Düşünebiliyor musunuz? Oğlum PKK’dan kaçıp devletine sığındığı için intikam alıyorlar. Şu anda DEM Parti’nin kazandığı belediyelerin hepsi Kandil’in eline geçmiştir. Bölücüler şehirlerde istedikleri gibi at koşturmaya başlamıştır. Allah bunlara fırsat vermesin” dedi.

Biat etmeyen herkesi attılar

Mustafa Biçer de, “07.09.2022 tarihinde göreve başladığım Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti tarafından işten çıkarıldım. Sebebini sorduğumda; Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, ‘Teslim olduğun gün davaya ihanet ettin’ dedi. Anne ve babamın evlat nöbetine devam etmesi de işten atılmamın başlıca sebepleri arasında gösterildi. Kandil’e boyun eğmeyen, biat etmeyen yüzlerce kişiyi bayram öncesi işten atıldı” diye konuştu.

Hizmet-İş Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman ve sendika üyeleri de dün işten çıkarılanlarla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi yaptı.

Kahraman, yerel seçimlerin ardından başlayan ‘işçi kıyımı’nın bir cezalandırmaya dönüştüğünü anlatarak "Son işten çıkarılanlar arasında Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anne Gülbahar Aşiri ile yine Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in oğlunun bulunması intikam almayı gösteriyor. Bu zihniyet ile mücadelemiz hiç bitmeyecek” dedi.

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