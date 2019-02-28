0553 313 94 23

Kandemir’den Düzce teşkilatına ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Karadeniz Bölge Koordinatörü Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen teşkilat istişare toplantısı için AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:51
Kandemir’den Düzce teşkilatına ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Karadeniz Bölge Koordinatörü Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen teşkilat istişare toplantısı için AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.


İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, Merkez ilçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş ve teşkilat mensupları ile birlikte İl binası önünde karşılandı.


Daha sonra makama geçilerek kısa bir istişare yaptıktan sonra il toplantı salonunda, İl Başkanı Mustafa Keskin, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, Merkez İlçe yönetimi, Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, İlçe Başkanları, Merkeze bağlı Mahalle ve Köy Başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir “Düzce teşkilatından memnun olduklarını ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yüksek oy oranı beklediklerini’’ ifade etti.


Daha sonra İl Kadın Kolları toplantısına katılan, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet ‘’kadınlarımızın çalışmalarından, özverili ve gayretli olmalarından memnun kaldığını, başta İl Başkanı Mustafa Keskin olmak üzere, Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş’e teşekkürlerini’’ ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı
    1. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar..
    2. Fibabanka personel alım başvurusu |..
    3. Niğde’de 69 bekçi göreve başladı
    4. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin:
    5. Kız arkadaşını darp eden şahıs..
    6. Konya’dan 28 Şubat mağduriyetlerinin..
    7. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı..
    8. Akiş GYO'nun 2018 konsolide geliri 396..
    9. FETÖ’nün kodlarla fişlediği 3 eski..
    10. Binali Yıldırım, “Kanunsuz iş yapanı..
    11. Bozyazı’da sağlık personeline..
    12. Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker,..
    13. Alanya Köprübaşı yolu açıldı
    14. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    15. Tilki köyde tavuk bırakmadı
    16. TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı
    17. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    18. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    19. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    20. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    21. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    22. Beşiktaş'tan Kayserispor'u imha planı
    23. Nevşehir'de define arayan üç kişi..
    24. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    25. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    26. Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçına..
    27. DÖSİAD’dan Bakü çıkarması
    28. Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a..
    29. Baba tartıştığı oğlunu göğsünden..
    30. 263 Madenci anısına tırmanış yapılacak
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."