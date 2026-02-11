Kanbolat Görkem Arslan kimdir, hastalığı nedir? Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, ölüm nedeni nedir?

Türk dizi ve sinemasının başarılı karakter oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan'dan acı haber geldi. Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisiyle ekranlarda olan ve "Çingene Boksör" adlı tiyatro oyunuyla sahnelerde fırtına estiren Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde ansızın rahatsızlandı. 45 yaşındaki oyuncu, gece yarısı evinde fenalaşınca eşi Hicran Akın hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir süredir “Çingene Boksör” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyordu.

Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan Arslan, tiyatro oyununu saatler önce böyle duyurmuştu.

Hastaneden ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir rapor paylaşılmasa da, ünlü oyuncunun ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Arslan'ın vefatından saatler önce sosyal medya hesabından tiyatro oyununu duyurmuş olması, bu ani kaybın şokunu daha da artırdı.

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan,oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başladı.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer aldı.