  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kanberra Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Ekonomi

Kanberra Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Kanberra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli sekreter alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 13:44:00 -
Kanberra Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre T.C Kanberra Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 (bir) Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.

Sınav, Kanberra/Avustralya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : 

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
3.    En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4.    Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5.    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6.    Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak ( Askerlik görevi ertelenmiş adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7.    Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8.    Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
9.    Bilgisayar kullanabilmek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay