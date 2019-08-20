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Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı, Galatasaray ve Beşiktaş kayıp

2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda ilk hafta geride kalırken lige bu sene yükselen Gazişehir Gaziantep’i 5-0 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu. Son şampiyon Galatasaray ise Denizli’de 3 puan bıraktı.

20 Ağustos 2019 Salı 21:09
Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı, Galatasaray ve Beşiktaş kayıp

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Süper ligin ilk maçı Denizlispor ve son şampiyon Galatasaray arasında Cuma günü oynandı. Galatasaray Denizli’de aldığı 2-0 lık mağlubiyetle lige başladı. Ligin diğer yeni ekiplerinden Gençlerbirliği evinde Rizespor’u ağırlarken, ilk haftayı puansız kapattı. Gaziantep temsilcisi Gazişehir Gaziantep ise ilk haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile karşılaşırken, geçtiğimiz sezon beklenen mücadeleyi ortaya koyamayan Fenerbahçe rakibini 5 golle devirdi.

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor gollü başladı

Haftanın diğer karşılaşlamalarında ise Alanyaspor deplasmanda Kayserispor’u 1-0 ile geçerken, Ankaragücü ve Konyaspor golsüz berabere kaldı. Geçtiğimiz sezonun en büyük şampiyon adaylarından olan ve yaz döneminde teknik direktör Okan Buruk ile anlaşan Başakşehir ise Avrupa’dan şanssız bir şekilde elenen Sergen Yalçın’ın takımı Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Antalyaspor ise deplasmanda Göztepe’yi tek golle geçti. Beşiktaş’ın Sivas’a 3-0 mağlup olduğu haftada, Trabzonspor ise haftayı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

İlk hafta 18 gol

Ligin ilk haftasında oynanan 9 maçta toplam 18 gol atıldı. İlk haftanın En farklı skoru Fenerbahçe Gazişehir arasında oynanan ve 5-0 biten maç olurken, haftanın gol sevinci yaşanmayan maçı Konya’da Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşması oldu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:09
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Alanyaspor
  8. Beşiktaş
  9. Yeni Malatyaspor
  10. Başakşehir
  11. Gazişehir Gaziantep
  12. Denizlispor
  13. Galatasaray
  14. Rizespor
  15. Fenerbahçe

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