Kanalizasyondan tarihi eser çıktı!

Antik Roman heykeli kanalizasyondan çıktı! Bulgaristan'da şoke eden bir keşif yaşandı. Bir grup arkeolog heykeli Heraclea Sintica antik kentinin altında buldu. Peki heykel neden kanalizasyona saklanmıştı?

Bir grup arkeolog, Bulgaristan'ın Rupite kentinde antik Roma İmparatorluğu'na ait bir kanalizasyonda iki metre yüksekliğinde mükemmel durumda bir adam heykeli ortaya çıkardı. İyi korunmuş mermer heykel, Yunan tanrısı Hermes'in imgesini temsil ediyor ve heykel M.Ö. 356 yılları arasında kurulan Heraclea Sintica antik kentinde bulundu.

Heykelin neden saklandığına dair iki teori var: Biri MS 388'deki deprem nedeniyle, diğeri ise Roma İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığa geçişine karşı korunmak için, ancak bölge sakinleri hâlâ antik tanrılarına değer veriyordu.

Bulgaristan'ın Rupite kentinde Roma İmparatorluğu'ndan kalma kanalizasyon kalıntılarını temizlemek ve korumak amacıyla yapılan rutin bir keşif gezisinin ortasında, geçen hafta bir grup arkeolog mükemmel durumdaki bir adamın heykelini ortaya çıkardı. Yetkililerin açıkladığı gibi 2 metre yüksekliğinde olan bu yapının bilerek buraya saklandığı tahmin ediliyor.

KANALİZASYONDA ANTİK ROMA HEYKELİ BULUNDU

Son keşif, Reuters haber ajansının yayınladığı basın açıklamasının ardından arkeoloji ve antik tarih meraklılarını heyecanlandırdı. Bir kez daha imparatorluk dönemine ait büyük bir heykel bulundu. Bu tür olaylar, sürekli seferler sayesinde Avrupa topluluğunun farklı ülkelerinde her gün ortaya çıkmasına rağmen genellikle yaygın değildir.

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İyi korunmuş mermer heykel, Yunan tanrısı Hermes'in imajını temsil ediyor. M.Ö. 356 yılları arasında kurulan Heraclea Sintica antik kentinin kazı çalışmalarının ortasında buldu. C. ve MÖ 339. C. Makedonya Kralı II. Philip tarafından. Aynı kentleşme şu anki Yunanistan sınırında da bulunuyordu.

HEYKEL NEDEN SAKLANDI?

Heykelin konumuyla ilgili olarak, neden gizlendiğine dair çok doğru iki versiyon var. Başlangıçta MS 388'de bir deprem tüm şehri harap etti , bu nedenle bölge sakinleri kanalizasyondaki heykeli korumaya karar verdiler. Oraya bırakıldıktan sonra üzerini toprakla kapattılar. Bu onun iyi durumunu açıklıyor. MS 500 yılında küçük kasabanın, doğal afetten kurtulamadığı için tamamen terk edildiğini belirtmek gerekir.

Arkeologlara göre bir diğer seçenek de, bu görüntüyü gizleme konusundaki olası kararın, onu Hıristiyanlığa geçtikten sonra Roma İmparatorluğu'nun sadıklarından korumak ve tüm halkını pagan tezahürlerini bastırmaya zorlamak olduğudur.

"ŞANS ESERİ BULDUK"

Arkeologlardan oluşan ekibe liderlik eden Lyudmil Vagalinski, Reuters'e şunları söyledi: "Ellerinde bazı kırıklar olmasına rağmen kafa çok iyi korunmuş durumda" Heykelin antik Yunan orijinalinin Roma kopyası olduğunu sözlerine ekledi.

Uzman, imparatorluk vatandaşlarının bir ara tanrılarını temsil eden figürleri korumaya karar vermiş olma ihtimaline ilişkin olarak "Pagan olan her şey yasaktı ve yeni ideolojiye katıldılar, ancak görünüşe göre eski tanrılarına sahip çıktılar" dedi.

Lyudmil, The New York Times'a şunları anlattı: “Şans eseri bulduk (...) Harikaydı. Önümüzde bütün bir heykel belirdi.” Hatta onu gizlemenin önemini bile vurguladı, çünkü bu sayede zamanın geçişine, özellikle de Yunan ve Roma tanrılarının başlarını kesen “Hıristiyan fanatiklerinin” saldırılarına karşı dayanıklıydı. "Bu bir mucizeydi" diye devam etti ve cesedin neredeyse eksiksiz kaldığını ve herhangi bir vandalizm belirtisi göstermediğini belirtti.

Bu şekilde, son keşif, arkeologların geçen yıl aynı bölgede meydana gelen benzer bir keşfe dair anılarını geri getirdi. Görünüşe göre, hoş olmayan çevresine rağmen Heraclea Sintica sakinleri için iyi bir saklanma yeri olarak hizmet ediyordu.