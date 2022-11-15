Kanalizasyon kazısı sırasında bulundu! Ekipler resmen şok oldu! Hemen bunu yaptılar
İstanbul Pendik’te, İSKİ'nin kanalizasyon kanalı kazısı sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
İstanbul Pendik’te, İSKİ'nin kanalizasyon kanalı kazısı sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Pendik’te, kanalizasyon kazısı sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemik bulunması üzerine kazı çalışması durduruldu.
Çalışma alanında bulunan kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.