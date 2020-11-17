Kanal İstanbul'u eleştiren Ali Babacan'ın övgü dolu sözleri akıllara geldi

Halka deva olmak amacıyla yola çıktığını belirten ancak halk için yapılan hizmetin karşısında bir tavır alarak yola devam eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı Kanal İstanbul projesini eleştirmesi kabinedeki övgü dolu sözlerini akıllara getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin 1. Olağan Ağrı İl Kongresine katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye değindi.

Babacan'ın Kanal İstanbul rahatsızlığı

Babacan, kamu kaynaklarının harcanması konusundaki incelemeyi "ifade özgürlüğü" platformuna çekmek için gayret gösterdi. "Kanal İstanbul’a eleştirinin engellendiği" yönünde dezenformasyon yapan Babacan, "Kanal İstanbul için devlet projesi diye bir kavram uydurdular. Neymiş; “devlet projesi” imiş. Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Ülkenin bu yokluğunda Kanal İstanbul diye bir projeye milyarlarca dolar para harcamaya hazırlanıyorsunuz. Tarım alanlarının suya ihtiyaç duyduğu, şehirlerimizin depreme karşı hazırlanması gereken bir dönemde Kanal İstanbul diye bir projeyi kafayı taktınız. Çünkü orada rant var. O projenin yapılacağı ilin belediye başkanı o projeyi eleştiremezmiş! Tabii ki eleştireceğiz." dedi.

Kanal İstanbul projesini bugün sert sözlerle eleştiren Ali Babacan'ın geçmişte bu proje ile ilgili yaptığı övgü dolu konuşmalar ise hafızalardaki yerini hala koruyor.

Babacan birkaç sene önce "Yüksek Planlama Kurulu" kararlarını kamuoyuna duyururken dev projeyi öve öve bitirememiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Öncelikle yol, köprü çalışmalarının başlaması gerekiyor. Arkasından da Kanal İstanbul Projesi'ni gerçekleştirelim. Bu ilk etapta bakanlar olarak 'acaba olur mu, olmaz mı, çok mu çılgın, acaba gerçekleştirilebilir mi?' şeklinde şüpheler hissettik. Biz, bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için, hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğuna da inanıyoruz. Her türlü çevre değerlendirmesi ve hazırlığı çok dikkatli yapılmalı ama yapıldıktan sonra da İstanbul'u, İstanbul'un deniz trafiğini çok rahatlatacak bir proje haline gelecek. Aynı zamanda İstanbul'un daha sıhhatli, daha düzenli büyümesini de beraberinde getirecek bir proje olacak"

Ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin resmi ilanının ardından 15 maddelik bir bildiri yayınlayarak "çılgın projeye" itiraz etti. Ayrıca İBB, "Ya Kanal ya İstanbul" yazılı afişler hazırlattı ve bu afişler İstanbul'un çeşitli ilçelerinde üst geçitlere ve duvarlara astı.

Bu konuda, İmamoğlu hakkında, kamu kaynaklarını devlet projesinin aleyhinde propaganda yapmak amacıyla kullandığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik inceleme talimatını bizzat kendisi verdiğini söyledi ve belediye başkanlarının kamu kaynaklarını böyle bir konuda kullanamayacağının altını çizdi.