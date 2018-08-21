Kanal İstanbul’da ilk ihale sonbaharda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’nde, “Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için kolları sıvadık” sözleri, gözlerin bir kez daha bu projeye çevrilmesine neden oldu.

Erdoğan’ın “Türkiye’nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz” dediği Kanal İstanbul için ilk ihalenin ekim, kasım aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Türkiye’den altyapı şirketlerinin ilgi göstereceği dev projenin ihalelerine uluslararası konsorsiyumların da katılması bekleniyor.

Bu çerçevede Çin, Meksika, İtalya, Almanya, Katar, Güney Kore, Japonya ve Rusya’nın ön heyetler göndererek incelemelerde bulunması bekleniyor.

5 yılda tamamlanması planlanan dev proje sadece yeni bir boğaz hattının oluşumu sağlanmayacak, İstanbul’da dev bir ada meydana gelmiş olacak ve şehir üç yakaya bölünecek.