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Ekonomi “Kanal İstanbul, Boğaz’dan 13 kat daha güvenli”
Ekonomi

“Kanal İstanbul, Boğaz’dan 13 kat daha güvenli”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Çalıştayı’nda, İstanbul Boğazı’nın en işlek ve tehlikeli trafiğe sahip ikinci suyolu konumunda olduğuna işaret ederek, boğazdan yılda yaklaşık 43 bin geminin geçtiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:03:00 -
“Kanal İstanbul, Boğaz’dan 13 kat daha güvenli”

Son 50 yılda Türk boğazlarında 500’den fazla gemi kazası meydana geldiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Haziran ayında yaşanan son kazada ise maalesef iki balıkçımız hayatını kaybetti. İstanbul Boğazı’nda gemiler, 80 dereceye varan çok kritik 12 rota değişim manevrası yapmak zorundalar. Tabii bu durum gemilerin çarpma ve karaya oturma risklerini artırıyor. Geçmiş kazaların analizi yapıldığında ana kaza türlerinin yüzde 54’ü çarpışma, yüzde 40’ı ise karaya oturma şeklinde yaşandı. Hatalı manevralar ise yüzde 64’lük oranla kaza nedenlerinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Çalışma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda dahi İstanbul Boğazı’ndan 13 kat daha güvenli.”

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