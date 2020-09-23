Kanal 7
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Kanal 7, Yeni Dünya Medya Grubu bünyesinde yer almaktadır. Genel yayın yönetmeni Zahid Akman olan Kanal 7 ulusan yayın yapmaktadır.
Kanal 7 ne zaman kuruldu?
Kanal 7, 27 Temmuz 1994'te İstanbul'da yayına başlamıştır. Kanal 7 logosu ilk olarak 27 Temmuz 1994 tarihinden Eylül 1999'a kadar kullanmış, ikinci logosu ise Eylül 1999'dan 13 Eylül 2002 tarihine kadar kullanılmış ve üçüncü logosu da 14 Eylül 2002 tarihinden bu yana kullanılmaktadır.
Kanal 7 Frekans bilgileri
SD (Türkiye)
Türksat 4A
Frekans : 12.095
Sembol: 4800
Polarizasyon: Yatay (Horz)
FEC 5/6
Kanal 7 HD
Kanal 7 HD, 18 Eylül 2014'te kurularak Kanal 7 ile eş zamanlı yayın yapmaktadır.
18 Eylül 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun gelmesiyle beraber Kanal 7 HD, Türksat 4A 12103 H 8333 2/3 frekansından, Turkcell TV+ 34. kanaldan, D-Smart 27. kanaldan, Digiturk 34. kanaldan, Türksat TKGS 7. kanaldan, KabloTV 27. kanaldan ve tivibu 28. kanaldan izlenebiliyor.
Kanal 7 HD frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans : 12.103
Sembol: 8333
Polarizasyon: Yatay (Horz)
FEC 2/3
Kanal 7’nin bulunduğu platform bilgileri
DIGITURK: 34
D-SMART: 27
TİVİBU HD YAYIN: 317 (SD yayın:28)
ANALOG KABLO TV: S13
KABLO TV: HD 27 - SD 903
Kanal 7 Dizileri
Kanal 7 ekranlarında aşağıda belirtilen diziler yayınlanmaktadır.
Emanet
Masum
Ah Kalbim
Güz Masalı
Yemin
Kördüğüm
Elif
Feda
Sev Beni
Tatlı Bela
Aşka Yolculuk
Sonsuza Dek
Hz.Yusuf