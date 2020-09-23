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Medya Kanal 7
Medya

Kanal 7

Kanal 7 canlı izle, Kanal 7’nin sahibi kim? Kanal 7’de hangi dizi ve programlar var? Kanal 7 ve Kanal 7 HD frekans bilgileri, Kanal 7 hakkında ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:53:00 -
Kanal 7

Kanal 7, Yeni Dünya Medya Grubu bünyesinde yer almaktadır. Genel yayın yönetmeni Zahid Akman olan Kanal 7 ulusan yayın yapmaktadır.

Kanal 7 ne zaman kuruldu?

Kanal 7, 27 Temmuz 1994'te İstanbul'da yayına başlamıştır. Kanal 7 logosu ilk olarak 27 Temmuz 1994 tarihinden Eylül 1999'a kadar kullanmış, ikinci logosu ise Eylül 1999'dan 13 Eylül 2002 tarihine kadar kullanılmış ve üçüncü logosu da 14 Eylül 2002 tarihinden bu yana kullanılmaktadır.

Kanal 7 Frekans bilgileri

SD (Türkiye)

Türksat 4A

Frekans : 12.095

Sembol: 4800

Polarizasyon: Yatay (Horz)

FEC 5/6

Kanal 7 HD

Kanal 7 HD, 18 Eylül 2014'te kurularak Kanal 7 ile eş zamanlı yayın yapmaktadır.

18 Eylül 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun gelmesiyle beraber Kanal 7 HD, Türksat 4A 12103 H 8333 2/3 frekansından, Turkcell TV+ 34. kanaldan, D-Smart 27. kanaldan, Digiturk 34. kanaldan, Türksat TKGS 7. kanaldan, KabloTV 27. kanaldan ve tivibu 28. kanaldan izlenebiliyor.

Kanal 7 HD frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans : 12.103

Sembol: 8333

Polarizasyon: Yatay (Horz)

FEC 2/3

Kanal 7’nin bulunduğu platform bilgileri

DIGITURK: 34

D-SMART: 27

TİVİBU HD YAYIN: 317 (SD yayın:28)

ANALOG KABLO TV: S13

KABLO TV: HD 27 - SD 903

Kanal 7 Dizileri

Kanal 7 ekranlarında aşağıda belirtilen diziler yayınlanmaktadır.

Emanet

Masum

Ah Kalbim

Güz Masalı

Yemin

Kördüğüm

Elif

Feda

Sev Beni

Tatlı Bela

Aşka Yolculuk

Sonsuza Dek

Hz.Yusuf

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