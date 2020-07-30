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Dünya

Kanadalı Yahudi aktörden İsrail’e olay gönderme

Filistin topraklarının işgalini eleştiren Kanadalı Yahudi aktör Seth Rogen, Hayatım boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:01:00 -
Kanadalı Yahudi aktörden İsrail’e olay gönderme

Filistin topraklarının işgalini eleştiren Kanadalı Yahudi aktör Seth Rogen, WTFPod'da komedyen Marc Maron'un programına konuk oldu.

Programda Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline ilişkin açıklamalarda bulunan Rogen, Yahudi devletinin, Filistinlilerin her zaman yaşadığı topraklar üzerinde kurulduğu gerçeğinin saklandığına dikkati çekerek İsrail'de yaşamayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

Çocukluğunu ve gençliğini Kanada'nın Vancouver eyaletindeki Yahudi okullarında ve kamplarında geçiren Seth Rogen, Yahudi gençlerinin İsrail'e ilişkin gerçek olmayan bilgilerle büyütüldüğünü vurgulayarak "İsrailli gençlere Filistin topraklarında yaşayan birileri olduğunu asla söylemezler. Sanki orada devamlı Yahudiler yaşıyormuş gibi davranırlar. Yahudi gençleri gerçeğe dahil etmezler." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de bir Yahudi olarak hayatı boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendiğinin altını çizen Rogen, "Babam çocukken 'Herkes Yahudilerden nefret ediyor. Bunun farkında ol' diye öğütlerdi. Ve dürüst olmak gerekirse genç yaşlardan itibaren bunu bana aşıladıkları için memnunum çünkü eğer böyle olmasaydı, sürekli Yahudilerden nefret edildiğini gördükçe ben de şaşırırdım." şeklinde konuştu.

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