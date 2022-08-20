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Aktüel Kanadalı Remy vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kaplatmış!
Aktüel

Kanadalı Remy vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kaplatmış!

Kanadalı Remy, 13 yıldır dövme yaptırıyor..

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:51:00 - 2022-08-20 18:14:29
Kanadalı Remy vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kaplatmış!

2009'da dövme yaptırmaya başlayan Kanadalı şef Remy, son değişimiyle ilgili fotoğraflar paylaştı.

Vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kaplatan bir çocuk babası, hayranlarına son halini gösterdi.

Dövmeye yıllarını verdi

200 binden fazla takipçisi olan Remy'nin fotoğrafları, binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Remy, dönüşümü için 1200 saatten fazla harcadı ve neredeyse tüm vücudunu boyamak için yıllarını verdi.

"6 ay içinde yeni projeye başlıyorum"

Dövmelerinde karmaşık tasarımları seçtiğini söyleyen Remy, "6 ay içinde yeni bir projeye başlayacağım." dedi.

Remy'nin dövmeleriyle ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. "Bu inanılmaz", "Sınırları zorlamaya devam et dostum. Yolculuğun ilham veriyor. “berbat görünüyorsun”. şeklinde ifadeler kullanıldı. Remy’nin vücudundaki değişim ise bedenine vereceği zararların hesabını yapmamasını da insanlara gösterir nitelikte…

Sosyal medyanın gündeminde

Diğer yorumlarda da "Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum", "Kollardaki ilerlemeyi görmeyi dört gözle bekliyorum" denildi.

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Aktüel

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