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Dünya Kanadalı rahip itiraf etti: Hükümetle suç ortağıyız
Dünya

Kanadalı rahip itiraf etti: Hükümetle suç ortağıyız

Kanada’da Katolik Kilisesi’ne bağlı okullarda 5 bin civarında çocuğun tıbbi denek olarak kullanılmasının yanı sıra, işkence, taciz ve tecavüz eşliğinde öldürülerek topluca gömülmesiyle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. 85 yaşındaki eski rahip Andre Poilievre, “Bu okulların uygulamasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:07:00 -
Kanadalı rahip itiraf etti: Hükümetle suç ortağıyız

Kilise bahçelerinde işkence edilip tıbbi denek olarak kulanılan yerli halkın çocuklarına ait bulunan toplu mezarlarla ilgili Kanada’lı eski psikopos Andre Poilievre’den çarpıcı bir itiraf geldi. Poilievre, çocuk katliamında Katolik Kilisesi’nin hükümetle beraber bu suça ortak olduğunu ifade etti ve ülkenin kirli yüzünü bir kere daha ortaya koydu.

Yerli aileler üzerindeki yıkıcı etkisini gördükten sonra, 1978’de beyaz rahip elbisesini bir çöp kutusuna attığını belirten eski piskopos, “Katolik Kilisesi olarak sorumluyduk. Şimdi kolektif ve kurumsal bir yanıta ihtiyacımız var. Bu okulların tasarımında, uygulanmasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık” dedi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’ye konuşan 85 yaşındaki Poilievre, kilisenin 2005 yılında kabul edilen Yatılı Kilise Okulları Uzlaşma Anlaşması’ndaki, “hayatta kalanlar için 25 milyon dolar bağış toplama” sözünü yerine getirmemesine de tepki gösterdi ve Katolik Kilisesi’nin kanunlardaki yasal boşlukları kullanarak mağdurlara ödenmek üzere taahhüt ettiği 25 milyon dolar bağışı toplamaktan kaçındığını dile getirdi.

Kaynak: Yeni Şafak

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