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Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!

Feminizmi savunan kadın sunucuya verdiği örneklerle feminizmi çökerten Kanadalı Psikoloji Profesörü Jordan Peterson "Erkek egemenliği toplumun hangi alanında hakim?"

15 Eylül 2019 Pazar 19:56

 yeniakit.com.tr 

Kanada'nın Toronto Üniversitesi Psikoloji Profesörü Jordan Peterson'ın GQ isimli dergiye verdiği röportajdaki feminizm ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"Erkek egemenliği toplumun hangi alanında hakim?"

Ataerkillikten erkek egemenliğinin anlaşılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Jordan Peterson, "Erkek egemenliği toplumun hangi alanında hakim?" diye feminizmi savunan kadın sunucuya bir soru yöneltti. Feminist sunucu "Zenginliğin ve sermayenin büyük bir çoğunluğu erkeklere ait. Kadınlar daha az ödeneksiz iş yapıyor." sözleriyle cevapladı.

Feminist sunucuya bomba cevap: Mağdur olanların çoğu erkek

Bu yoruma bomba bir cevap veren Prof Peterson, "Erkeklerin çok küçük bir kısmından bahsediyorsun. Kişilik bozukluğu olan insanların çoğu erkek, hapisteki çoğu insan erkek, sokakta yaşayanların çoğu erkek, şiddet suçlarından mağdur olanların çoğu erkek, intihar edenlerin çoğu erkek, savaşlarda ölen insanların çoğu erkek, okulda başarısız olanların çoğu erkek... Yani hakimiyet nerede tam olarak? Çok başarılı olan küçük bir gurubu ele alıp Batı toplum yapısını temsil ediyorlarmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. En ufak doğruluğu yok." cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:56
  1. Jordan Peterson
  2. feminizm
  3. feminist

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  • serkoserko32 dk önce
    doğru söz.

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