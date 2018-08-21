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Kanadalı belediye başkanından büyük fedakarlık! Evini mülteci aileye verdi

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Kuzey Dundas kasabası Belediye Başkanı Eric Duncan, kasabasına yerleşen Suriyeli mülteci aileye evini tahsis etti.

21 Ağustos 2018 Salı 01:02
Kanadalı belediye başkanından büyük fedakarlık! Evini mülteci aileye verdi

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Kuzey Dundas kasabası Belediye Başkanı Eric Duncan, 5 ay önce annesinin yanına taşınarak boşalttığı evini, 3 çocuklu Suriyeli mülteci aileye verdi. Kasaba halkının aralarında para toplayıp sponsor olarak Suriye’den getirdikleri 20 kişilik grubun içindeki Dania el-Muazzen ve Adel el-Ghorani ile çocuklarını, 5 ay önce evinde misafir etmeye başlayan Duncan, "Ben bekarım. Annemin evi hem bana yakın hem de ikimizin yaşayabileceği kadar büyük. Bu ailenin burada yerleşmek ve yaşamak istediklerini anladım. Kanada’ya alışıncaya kadar geçici olarak evimi onlara tahsis ettim" dedi.

'BÖYLE ZORLUKLAR ANCAK BİRLİKTELİKLE AŞILIR'

Kasaba sakinlerinin gelen Suriyelilere ev eşyaları, mobilya ve diğer ihtiyaç malzemeleri bağışladığını söyleyen Duncan, "Böyle zorluklar ancak böyle birlikteliklerle aşılır’’ dedi.

Kanada basınına konuşan anne Dania el-Muazzen de çocuklarının çok mutlu olduğunu belirterek, Başkan Duncan ve kasaba sakinlerine teşekkür etti.
Baba Adel el-Ghorani de yaşadıkları zorlukları, kasaba halkının yardımları ve güleryüzü ile aştıklarını belirterek, "Burada yolda yürürken herkes gülümsüyor ve merhaba diyor" şeklinde konuştu.

TRUDEAU 25 BİN SURİYELİYE EV VAADİNDE BULUNMUŞTU

Kanada’da iktidardaki Liberal Partinin lideri Başbakan Justin Trudeau, seçim kampanyasında ülkeye 25 bin Suriyeli mülteci alma vadinde bulunmuştu. Seçimlerin ardından 2015 yılından itibaren Suriyeli mültecileri almaya başlayan Kanada, daha sonra sponsorluk sistemi ile bu rakamı 50 bine yükseltmişti.

Kanada’ya getirilen Suriyeli mülteciler, halen ülkenin muhtelif eyalet ve kentlerinde yaşıyorlar.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 01:02
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